Prima pagină » Politic » Radu Marinescu, despre PSD-AUR: Opțiune politică convergentă doar sub aspectul de a nu mai continua guvernarea cu actualul premier

Radu Marinescu, despre PSD-AUR: Opțiune politică convergentă doar sub aspectul de a nu mai continua guvernarea cu actualul premier

Este vorba de o opțiune politică convergentă doar sub aspectul de a nu mai continua guvernarea cu actualul premier, a declarat luni fostul ministru al Justiției Radu Marinescu, întrebat despre un viitor guvern PSD-AUR.
Radu Marinescu, despre PSD-AUR: Opțiune politică convergentă doar sub aspectul de a nu mai continua guvernarea cu actualul premier
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
27 apr. 2026, 13:51, Politic

Fostul ministru al Justiției, social-democratul Radu Marinescu, a fost întrebat luni dacă s-ar întoarce la minister în cazul în care se formează pe viitor un guvern PSD-AUR.

„Nu cred că putem să discutăm de o asociere. Este vorba de o opțiune politică convergentă doar sub aspectul de a nu mai continua guvernarea cu actualul premier. Despre alte aspecte nu s-a discutat. Cu atât mai puțin despre o revenire în guvern”, a spus Marinescu la conferința dedicată bilanțului său în fruntea Ministerului Justiției.

Întrebat din nou dacă ar accepta o revenire într-un guvern cu AUR, el a spus: „Nu pot discuta chestiuni ipotetice. Eu sunt un membru al Partidului Social-Democrat, care respectă deciziile luate de acest partid. Partidul Social-Democrat este un partid cu o opțiune pro-europeană și sunt convins că toate deciziile care vor fi adoptate vor reflecta convingerile și valorile profunde ale acestui partid”.

Radu Marinescu a spus luni că și-a încheiat misiunea la Ministerul Justiției „apreciez eu cu demnitate, cu profesionalism, cu seriozitate și cu rezultate”.

PSD și AUR au anunțat că vor iniția împreună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Anunțul a fost făcut luni de lideri de la cele două partide politice.

