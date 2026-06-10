Radu Miruță: Nu-i foarte clar că PSD nu face din guvernul Tomac. Există suspiciuni

„Înțeleg că sunt unii oameni care sunt într-o relație absolut directă cu PSD, cu ministerile în care PSD are interese majore. USR are o decizie în momentul de față de a nu susține o formațiune în guvern care are legătură cu PSD”, a spus Miruță, la TVR Info.

Acesta a explicat că USR susține doar „un guvern care să ne convingă că duce mai departe abordarea curajoasă de a spune ce e da, da, ce e nu, nu, ce e corect aplaudat, ce e incorrect tras pe margine, de a continua această abordare de a face curățenii în instituțiile statului. Și nu e o chestiune prea profundă a fi analizată”.

Miruță a făcut referire și la tensiunile politice generate de reformele din administrație și de rezistența unor partide.

„Am ajuns în această situație trecând o moțiune de cenzură pentru că Partidul Social-Democrat a început să simtă usturimea acestei curățenii (…) PSD are multe fețe. Atunci când e vorba de a împărți politic, scot carnetul de partid”.

Întrebat dacă USR va susține guvernul tehnic condus de Tomac, Miruță a spus partidul nu va susține un guvern din care face parte PSD, iar momentan „există suspiciuni”.