Marinescu: PSD nu dorește să plece și să se derobeze de responsabilitatea de a guverna

„Această retorică că Partidul Social-Democrat demobilizează, părăsește corabia, aruncă țara în criză, este o retorică politicianistă convenabilă pentru a justifica anumite poziții, dar este una lipsită de substanță și de realism”, a declarat Marinescu, la Digi24.

Întrebat dacă este mulțumit de realizările sale, ministrul Justiției a precizat că a făcut „maxime eforturi pentru a dinamiza proiectele din PNRR, pentru a sprijini reforma esențială de justiție socială în ceea ce privește statul manifestat. Și aici, dacă îmi permiteți, probabil vă aduceți aminte că tergiversarea adoptării acestei reforme s-a făcut din nesocotirea unui advertisment pe care ministerul Justiției îl făcuse cu privire la acel aviz al CSM-ului care trebuia să fie așteptat în condițiile legate”.

„Multe lucruri au fost reușite. Altele urmau să fie făcute și altele, așa cum am prezentat public, nu au putut fi făcute din rațiunile pe care le-am arătat acolo”, a mai spus Marinescu.

Președintele Nicușor Dan a convocat pentru miercuri liderii partidelor din coaliția de guvernare la consultări la Palatul Cotroceni. Discuțiile vin după ce PSD a decis luni să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, care a refuzat să demisioneze. Surse din PSD au declarat că, după discuția de la Cotroceni, va urma o ședință a Biroului Politic. Dacă nu se ajunge la un consens, miniștrii PSD urmează să înainteze demisiile premierului miercuri seară sau joi dimineață.