Marinescu: PSD nu dorește să plece și să se derobeze de responsabilitatea de a guverna

„Partidul Social-Democrat nu dorește să plece și să se derobeze de responsabilitatea de a guverna și de a face reforme”, a spus, miercuri, ministrul Justiției, Radu Marinescu. Ministrul spune că partidul „a arătat foarte clar care sunt împrejurările care generează nemulțumirea”.
Alexandra-Valentina Dumitru
22 apr. 2026, 10:22, Politic

„Această retorică că Partidul Social-Democrat demobilizează, părăsește corabia, aruncă țara în criză, este o retorică politicianistă convenabilă pentru a justifica anumite poziții, dar este una lipsită de substanță și de realism”, a declarat Marinescu, la Digi24.

Întrebat dacă este mulțumit de realizările sale, ministrul Justiției a precizat că a făcut „maxime eforturi pentru a dinamiza proiectele din PNRR, pentru a sprijini reforma esențială de justiție socială în ceea ce privește statul manifestat. Și aici, dacă îmi permiteți, probabil vă aduceți aminte că tergiversarea adoptării acestei reforme s-a făcut din nesocotirea unui advertisment pe care ministerul Justiției îl făcuse cu privire la acel aviz al CSM-ului care trebuia să fie așteptat în condițiile legate”.

„Multe lucruri au fost reușite. Altele urmau să fie făcute și altele, așa cum am prezentat public, nu au putut fi făcute din rațiunile pe care le-am arătat acolo”, a mai spus Marinescu.

Președintele Nicușor Dan a convocat pentru miercuri liderii partidelor din coaliția de guvernare la consultări la Palatul Cotroceni. Discuțiile vin după ce PSD a decis luni să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, care a refuzat să demisioneze. Surse din PSD au declarat că, după discuția de la Cotroceni, va urma o ședință a Biroului Politic. Dacă nu se ajunge la un consens, miniștrii PSD urmează să înainteze demisiile premierului miercuri seară sau joi dimineață.

Recomandarea video

Cum sunt direcționați internauții români către site-uri asociate cu o firmă suspectată de legături cu Rusia
G4Media
Nicușor Dan se consultă azi cu liderii partidelor. Care sunt variantele președintelui pentru a rezolva criza politică
Gandul
De ce a lipsit nașul Aurelian Temișan de la nunta Andreei Bălan. Ce spune despre mariajul cu Victor Cornea
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Mașina împrumutată de ministrul Ciprian Șerban unui șef al Academiei Infractorilor a fost vandalizată în 2018. Hoții care au circulat cu ea au fost prinși în timpul jafurilor
Libertatea
Psihologii susțin că toți oamenii care vorbesc singuri au această trăsătură comună
CSID
Video | Revoluție pe piața mașinilor electrice: CATL a prezentat bateria care se încarcă în doar 6 minute
Promotor