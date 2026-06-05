Mihaiu, tranșant: USR nu votează un guvern în care PSD controlează secretarii de stat și prefecții

USR nu va vota un guvern în care PSD are reprezentanți, inclusiv la nivelul secretarilor de stat, șefilor de agenții și prefecților. Deputatul Radu Mihaiu a declarat la Digi24 că partidul are două condiții clare pentru susținerea executivului desemnat Eugen Tomac: reforme și respectarea cuvântului dat.

Referitor la întrebarea privind condițiile în care USR ar putea susține noul executiv, Mihaiu a spus că sunt două aspecte esențiale: reformele și păstrarea cuvântului dat.

„Ce ne-a arătat în acest moment PSD este că se opune reformelor și că nu-și păstrează cuvântul dat”, a declarat deputatul. În acest context, a precizat că USR nu poate vota un guvern din care face parte PSD, o decizie deja asumată prin vot intern de partid.

Condiția care merge mai departe de miniștri

Întrebat dacă refuzul de a colabora cu PSD vizează exclusiv nivelul ministerial, Mihaiu a extins condiția. A spus că ceea ce nu este lămurit în discursul lui Tomac este situația „eșalonului 2″ – cei care pregătesc deciziile miniștrilor: secretarii de stat, șefii de agenții și prefecții. „Dacă acești oameni sunt controlați de PSD sau chiar membri PSD, din punctul nostru de vedere asta este inacceptabil”, a subliniat deputatul USR.

Poate un guvern tehnic să facă reforme?

Solicitat să se pronunțe dacă un guvern tehnic este capabil să implementeze reforme, Mihaiu a răspuns cu prudență. A spus că USR va analiza propunerile concrete ale premierului desemnat și că deschiderea partidului depinde de garanțiile pe care Tomac le va oferi în această privință.

„Dacă domnul Tomac poate să propună o formulă în care să ne asigure că reformele continuă, cu siguranță vom fi foarte deschiși”, a afirmat el.

Miniștrii USR din executivul interimar

Referitor la întrebarea dacă USR își susține miniștrii actuali pentru continuitate în viitorul cabinet, Mihaiu a spus că personal îi susține cu tărie, dar că partidul nu a luat încă o decizie oficială în acest sens.

„Miniștrii noștri au fost printre cei mai reformatori. Nu aș vrea să mă antepronunț pe o decizie pe care partidul n-a luat-o”, a precizat el.

Numele vehiculate în presă

Întrebat despre numele apărute pe surse în presă pentru viitorul cabinet – Luca Niculescu la Externe, Mihnea Motoc la Apărare, Bogdan Drăgoi la Finanțe, Cătălin Cîrstoiu la Sănătate, Sorin Costreie la Educație sau Radu Burnete la Economie, deputatul USR a refuzat să comenteze informații neconfirmate oficial.

A răspuns că este „neînțelept” să se pronunțe pe știri din surse și că USR va aștepta propunerile reale ale premierului desemnat înainte de a formula o poziție oficială.