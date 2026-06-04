Kelemen Hunor, despre desemnarea lui Eugen Tomac: Considerăm în continuare că nu este o soluție bună

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a reacționat după desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, afirmând că partidul va lua o decizie privind susținerea noului guvern doar după ce va analiza programul de guvernare, componența cabinetului și prioritățile asumate de premierul desemnat.

„Am luat act de decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Eugen Tomac pentru formarea guvernului. Așteptăm să vedem care este programul de guvernare, cine sunt miniștrii propuși și care sunt intențiile premierului desemnat. După aceste discuții vom lua o decizie privind susținerea învestirii guvernului”, notează pe Facebook Kelemen Hunor.

Rezervele față de un guvern tehnocrat

Președintele UDMR a reiterat poziția formațiunii potrivit căreia desemnarea unui guvern tehnocrat.

„Considerăm în continuare că nu este o soluție bună ca președintele să încerce, într-o primă etapă, formarea unui guvern tehnocrat, mai ales în jurul unei persoane care nu dispune de o susținere parlamentară”, subliniază Kelemen.

În opinia liderului UDMR, un executiv poate implementa eficient măsurile asumate doar dacă dispune de o majoritate parlamentară stabilă, în lipsa acesteia, toate măsurile fiind îngreunate considerabil prin negocierile între Guvern și Parlament.

„România are nevoie de stabilitate, de o majoritate parlamentară solidă și de o guvernare predictibilă. În zilele următoare vom vedea ce soluții propune Eugen Tomac pentru provocările cu care se confruntă țara și dacă există premisele pentru un guvern care să poată funcționa pe termen mai lung”, conchide Kelemen.

În seara zilei de joi, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze viitorul Guvern.

Acesta are la dispoziție zece zile pentru obținerea unei majorități parlamentare de peste 233 de voturi care sa investească viitorul Guvern.