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Victor Ponta demsionează din grupul PSD și se alătură grupului „Uniți pentru România”

Victor Ponta a demisionat din grupul parlamentar PSD din Camera Deputaților și va activa în grupul parlamentar „Uniți pentru România”.
Victor Ponta demsionează din grupul PSD și se alătură grupului „Uniți pentru România”
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Gabriel Negreanu
05 iun. 2026, 14:40, Politic
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Ponta a fost ales deputat pe listele PSD în județul Dâmbovița, însă relația sa cu partidul s-a deteriorat după ce și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale. În martie 2025, Consiliul Politic Național al PSD a decis excluderea sa din partid, ca urmare a acestei candidaturi.

Cu toate acestea, Ponta a rămas afiliat grupului parlamentar PSD până acum, iar statutul său politic a rămas neclar. „Nu știu dacă mai sunt membru PSD. Cred că mai sunt”, a declarat Victor Ponta pentru G4Media, precizând că nu a primit nicio comunicare oficială privind excluderea.

Grupul parlamentar „Uniți pentru România” s-a constituit în 2026, în principal din deputați aleși inițial pe listele Partidului Oamenilor Tineri, care s-au desprins de conducerea formațiunii. Liderul grupului este Răzvan Mirel Chiriță.

Noua structură parlamentară a fost anunțată oficial în februarie 2026, când Chiriță a informat plenul Camerei Deputaților că 19 parlamentari au decis schimbarea denumirii grupului și afilierea la noua formulă.

Potrivit unui comunicat al grupului, „Uniți pentru România” se definește ca o construcție politică de centru-dreapta, pro-occidentală și pro-europeană, care susține apartenența României la Uniunea Europeană și la spațiul euroatlantic.

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