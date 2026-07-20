Manole, despre protestele sindicaliștilor: Au dreptate să fie nemulțumiți. PSD are deschidere

Deputatul PSD, Florin Manole, membru al echipei de experți ce participă la elaborarea noului proiect al Legii Salarizării Unitare a precizat că „Sindicaliștii Sanitas au dreptate”, dar și că „proiectul trebuie modificat”. Declarațiile vin pe fondul grevei de avertisment generate de prevederile din noul proiect de lege, dar și de blocarea posturilor din Sănătate.

„Trebuie discutat cu protestatarii, trebuie luate opiniile lor, observațiile lor și trebuie integrat totul, în măsura în care putem să susținem de la buget toate aceste eventuale amendamente pentru că există un lucru pe care trebuie să-l avem cu toții în vedere și anume anvelopa bugetară raportat la ceea ce și-a asumat România în legătură cu reducerea deficitului, un anumit cuantum al cheltuielilor cu salarizarea, cu pensiile și așa mai departe”, a declarat Manole.

„Au dreptate să fie nemulțumiți”

Deputatul PSD afirmă că este normal ca o lege să sufere modificări, fie la sugestia ministerelor sau a sindicatelor.

„Da, au dreptate să fie nemulțumiți, au prezentat o serie de probleme pe care le văd la proiectul de lege, dar încă o dată, e normal ca proiecte de lege, pe parcursul facerii lor să sufere modificări, modificări care vin fie din observații ale ministerelor, fie din observații ale sindicatelor”, a declarat Manole.

Potrivit lui Manole, problema nu este forma imperfectă a proiectului, ci neintegrarea observațiilor în forma finală a proiectului, după consultări. Astfel, „proiectul nu se îmbunătățește”.

Actualul proiect, elaborat cu Banca Mondială

Întrebat de ce nu a fost dezbătută și votată legea salarizării până în prezent, din moment ce jalonul există în PNRR de ani de zile, deputatul PSD a declarat:

„Din 2024, ierarhizarea funcțiilor este o parte finalizată din proiect, o parte finalizată de echipa Ministerului Muncii, cu echipa Băncii Mondiale, într-o amplă consultare cu multe sindicate și ierarhizarea din 2024, care ține cont pe verticală și pe orizontală de cum trebuie să arate aceste sisteme, pentru că da, o dată, există o ierarhie, dar în același timp există și o corelare între diferite familii ocupaționale, o corelare pe verticală, asta s-a făcut deja din 2024, la un nivel satisfăcător și foarte mare parte din grilele pe care le vedem astăzi, nu coeficienții aferenți fiecărei funcții, dar aranjarea grilelor s-a făcut din 2024”, a spune Manole.

Deputatul PSD îl acuză pe actualul ministru interimar al Muncii, nu ar respecta un calendar care a fost inițial aprobat chiar de acesta.

„Au fost apoi diferite variante ale proiectului, domnul Pîslaru are în minister rămas de când am fost și eu și doamna Oprescu și variante de 30 de miliarde, dar nu ni le permitem, are și variante de opt și variante de 24, însă ceea ce este cel mai important de spus este că avem un calendar pe care într-o notă de Guvern l-am aprobat împreună, atunci domnul Pîslaru era la MIPE, eu eram la Ministerul Muncii, eram încă în Guvern, calendarul acela din păcate nu a fost respectat”, a declarat Manole.

Social-democrații au deschidere pentru negocieri

Potrivit deputatului, social-democrații „au deschiderea” de a negocia în Parlament pentru modificarea proiectului.

„Dacă vom reuși împreună să facem o lege bună, șansele sunt foarte mari. Dacă legea va fi proastă și nu va putea fi îmbunătățită, nu vom găsi consens, atunci cred că nimeni nu-și dorește o lege care nu e bună”, a declarat Manole, referindu-se la un eventual acord între partide privind Legea Salarizării.

Luni, cadrele medicale din spitalele din București, dar și din întreaga țară au declanșat o grevă de avertisment. În Capitală, zeci de medici, dar și asistenți, infirmieri și brancardieri de la Spitalul Floreasca au întrerupt temporar activitatea. Aceștia au afișat bannere precum: „Stop umilirii cadrelor medicale” și „Faceți din sănătate o prioritate”.

Sindicatele avertizează că vor declanșa o grevă generală din 28 iulie, dacă autoritățile nu vor răspunde solicitărilor lor.