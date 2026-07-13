Angajații unui spital din Congo unde sunt tratați pacienți cu Ebola, în grevă

Printre ei se numără epidemiologi, anchetatori de cazuri, șoferi și chiar un gropar, angajați la Spitalul General Rwampara din provincia Ituri. Angajații susțin că nu au fost plătiți de autoritățile congoleze, potrivit Associated Press.

Spitalul a fost închis de personalul care a protestat, blocând drumul care duce spre unitatea medicală.

Unii dintre lucrătorii medicali ai centrului și cei care lucrează pe teren au început greva săptămâna trecută, acuzând autoritățile că nu le-au plătit salariile de la începutul epidemiei, în luna mai.

„Nu înțelegem cum este posibil să nu fi fost plătiți timp de două luni”, a declarat pentru Associated Press Bahati Claude, un lucrător medical din zona sanitară Rwampara.

„Nu vrem să renunțăm la slujbă”, a continuat acesta.

Ce spun oficialii congolezi?

În timpul unei vizite în Ituri săptămâna trecută, ministrul sănătății din Congo, Roger Kamba, a declarat că guvernul verifică lista celor implicați în combaterea epidemiei, întrucât pe lista de salariați au fost adăugate câteva nume care nu au nicio legătură cu această activitate.

„Trebuie să ne asigurăm că aceste plăți ajung la persoanele potrivite”, a declarat Kamba.

„Ne-am confruntat cu câteva provocări, în special modificări ale listelor, care au dus la plângeri din partea unor persoane care susțin că nu sunt plătite, deși lucrează. Avem mijloacele necesare pentru a rezolva această situație”, a continuat ministrul Sănătății din Congo.

Autoritățile congoleze au declarat un nou focar de Ebola pe 15 mai, la câteva săptămâni după ce boala a început să apară în Congo, fără să fie identificată oficial, potrivit OMS.

Focarul este cauzat de tulpina Bundibugyo, împotriva căreia nu există încă dezvoltat un vaccin.

Până în prezent, în țară s-au înregistrat 1.926 de cazuri confirmate, dintre care 702 decese, potrivit autorităților congoleze.

Noul focar de Ebola din Africa Centrală este focarul care s-a extins cel mai rapid dintre cele care s-au înregistrat pe continent, potrivit declarației publicate, săptămâna trecută, de Centrul African pentru Controlul și Prevenirea Bolilor.