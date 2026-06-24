Franța confirmă primul caz de Ebola după întoarcerea unui medic din Congo

Ministerul francez al Sănătății a anunțat că pacientul este izolat și primește îngrijiri medicale. În paralel, autoritățile au început identificarea și monitorizarea persoanelor cu care acesta a intrat în contact.

Oficialii au precizat că riscul de răspândire a virusului în rândul populației din Franța și din restul Europei rămâne redus, potrivit The Independent.

Epidemia din Congo continuă să se extindă

Actualul focar de Ebola din Republica Democrată Congo a infectat peste 1.000 de persoane, iar 267 de oameni și-au pierdut viața.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, este unul dintre cele mai rapide focare de Ebola înregistrate, raportat la numărul cazurilor confirmate în prima lună de la izbucnirea epidemiei.

Datele publicate de UNICEF arată că minorii reprezintă aproximativ 15% dintre persoanele diagnosticate cu virusul. În același timp, peste un sfert dintre decesele înregistrate sunt în rândul copiilor.

Ce simptome provoacă virusul Ebola

Infecția cu virusul Ebola debutează, de regulă, cu febră ridicată și persistentă. Boala poate provoca dureri musculare și articulare, greață, diaree, deshidratare și erupții cutanate.

În formele severe pot apărea hemoragii interne și externe, una dintre cele mai grave complicații ale bolii.

În prezent, nu există un tratament care să vindece infecția cu Ebola. Medicii subliniază însă că diagnosticarea rapidă și tratamentul de susținere pot crește șansele de supraviețuire.

Autoritățile monitorizează situația

Ministerul francez al Sănătății a anunțat că măsurile de supraveghere epidemiologică au fost intensificate, iar ancheta epidemiologică este în desfășurare.

Autoritățile urmăresc să identifice rapid toate persoanele care au intrat în contact cu pacientul, pentru a limita orice risc de transmitere a virusului.