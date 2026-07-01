Prima pagină » Sport » Harry Kane trimite Anglia în optimile Cupei Mondiale 2026. Englezii revin de la 0-1 cu Congo

Harry Kane trimite Anglia în optimile Cupei Mondiale 2026. Englezii revin de la 0-1 cu Congo

Căpitanul echipei naționale de fotbal a Angliei, Harry Kane, a reușit o dublă, iar formația engleză s-a calificat în optimile de finală la Cupa Mondială 2026, după ce a învins cu 2-1 (0-1) reprezentativa din Congo, miercuri, pe Atlanta Stadium, din SUA, într-un meci din 16-imile competiției.
Harry Kane trimite Anglia în optimile Cupei Mondiale 2026. Englezii revin de la 0-1 cu Congo
sursă foto: Bradley Collyer/PA Wire/dpa
Petre Apostol
01 iul. 2026, 21:05, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Harry Kane a confirmat că ediția 2026 a Cupei Mondiale aparține starurilor.

Anglia a fost condusă încă din minutul 7, după golul marcat de Brian Cipenga, noul jucător al UD Almería. Africanii au fost aproape să își dubleze avantajul înainte de pauză, când Yoane Wissa a trimis în bară.

Formația pregătită de Thomas Tuchel a dominat însă partea secundă și a egalat în minutul 75 prin căpitanul Harry Kane. Starul lui Bayern a înscris cu o lovitură de cap după centrarea lui Anthony Gordon, în ciuda intervenției portarului Lionel Mpasi.

Același Kane a adus victoria în minutul 86, cu un șut puternic din interiorul careului, după ce Mpasi respinsese inițial un șut al lui Jude Bellingham.

Portarul congolez Mpasi a fost unul dintre remarcații partidei, reușind mai multe intervenții decisive în fața lui Bellingham și Kane.

De asemenea, Anglia a solicitat penalti după un duel între Kane și goalkeeperul african în prima parte de joc. Arbitrul Adham Makhadmeh a respins, însă, solicitarea, în urma deciziei VAR.

Pentru Congo, calificarea în faza eliminatorie a reprezentat cea mai bună performanță la Cupa Mondială din istoria participărilor sale ca stat independent.

În optimile de finală, Anglia va întâlni selecționata Mexicului, pe 6 iulie, de la ora 3:00.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da