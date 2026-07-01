Harry Kane trimite Anglia în optimile Cupei Mondiale 2026. Englezii revin de la 0-1 cu Congo

Harry Kane a confirmat că ediția 2026 a Cupei Mondiale aparține starurilor.

Anglia a fost condusă încă din minutul 7, după golul marcat de Brian Cipenga, noul jucător al UD Almería. Africanii au fost aproape să își dubleze avantajul înainte de pauză, când Yoane Wissa a trimis în bară.

Formația pregătită de Thomas Tuchel a dominat însă partea secundă și a egalat în minutul 75 prin căpitanul Harry Kane. Starul lui Bayern a înscris cu o lovitură de cap după centrarea lui Anthony Gordon, în ciuda intervenției portarului Lionel Mpasi.

Același Kane a adus victoria în minutul 86, cu un șut puternic din interiorul careului, după ce Mpasi respinsese inițial un șut al lui Jude Bellingham.

Portarul congolez Mpasi a fost unul dintre remarcații partidei, reușind mai multe intervenții decisive în fața lui Bellingham și Kane.

De asemenea, Anglia a solicitat penalti după un duel între Kane și goalkeeperul african în prima parte de joc. Arbitrul Adham Makhadmeh a respins, însă, solicitarea, în urma deciziei VAR.

Pentru Congo, calificarea în faza eliminatorie a reprezentat cea mai bună performanță la Cupa Mondială din istoria participărilor sale ca stat independent.

În optimile de finală, Anglia va întâlni selecționata Mexicului, pe 6 iulie, de la ora 3:00.