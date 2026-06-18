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„Îi este teamă să-l scoată”. Cristiano Ronaldo a fost criticat după remiza Portugaliei cu RD Congo

Cristiano Ronaldo a avut un meci modest în debutul Portugaliei la Cupa Mondială 2026, unde lusitanii au făcut doar 1-1 cu Republica Democrată Congo, relatează BBC.
„Îi este teamă să-l scoată”. Cristiano Ronaldo a fost criticat după remiza Portugaliei cu RD Congo
Iulian Moşneagu
18 iun. 2026, 09:07, Sport
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Cristiano Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, putea deveni primul jucător care marchează la șase ediții diferite ale Cupei Mondiale, însă a avut o prestație modestă și nu a reușit să influențeze jocul.

Meciul a început bine pentru Portugalia, care a deschis scorul în minutul 6 prin Joao Neves.

RD Congo a egalat însă înainte de pauză, prin Yoane Wissa, iar Portugalia nu a mai reușit să găsească golul victoriei. Deși a dominat jocul, echipa lui Roberto Martinez a trimis un singur șut pe poartă.

Atacantul lui Al-Nassr, care se apropie de borna de 1.000 de goluri, a avut două ocazii în repriza a doua, ambele după pase venite de la Francisco Conceicao, dar a trimis pe lângă poartă.

„Îi este teamă să-l scoată”

Fostul atacant Chris Sutton, comentator la BBC Radio 5 Live, a criticat decizia selecționerului Roberto Martinez de a-l ține pe Ronaldo pe teren până la final.

Este jenant din partea lui Martinez. Poate că va funcționa, dar ne uităm cu toții la același meci? Îi este teamă să-l scoată. Nu el este antrenorul. (Ronaldo – n.r.) poate ajunge să marcheze golul victoriei, dar astăzi jocul a trecut pe lângă el”, a spus Chris Sutton.

„Statisticile lui nu vor fi niciodată cele mai bune”, a declarat Wayne Rooney, fost coleg cu Ronaldo la Manchester United, la BBC One. „Are nevoie de ocazii. Dacă va avea ocazii bune, va marca goluri”.

Tot la BBC One, Rooney, Gael Clichy și Olivier Giroud au analizat una dintre fazele din repriza a doua și au spus că Francisco Conceicao ar fi putut să tragă la poartă, în loc să încerce să îi paseze lui Ronaldo.

Thierry Henry, fost internațional francez, a vorbit la Fox Sports despre o altă fază și a spus că Ronaldo a blocat o posibilă pasă către Bruno Fernandes, aflat într-o poziție bună în careu.

Pentru că vrea să marcheze, intră pe traiectoria pasei. Asta este părerea mea: echipa trebuie să marcheze, nu tu”, a spus Henry.

Gael Clichy, fost fundaș al Franței, a spus că statutul lui Ronaldo poate influența, chiar și fără intenție, modul în care joacă unii dintre colegii săi.

Știm că uneori jocul nu mai este natural din cauza prezenței lui pe teren”, a spus Clichy.

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