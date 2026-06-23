Prima pagină » Sport » Cupa Mondială. Portugalia învinge Uzbekistan, Cristiano Ronaldo înscrie și intră în istorie

Cupa Mondială. Portugalia învinge Uzbekistan, Cristiano Ronaldo înscrie și intră în istorie

Portugalia a învins Uzbekistan în partida din Grupa K a Cupei Mondiale de fotbal. Cristiano Ronaldo a înscris două goluri și a intrat în istorie fiind primul jucător care marchează la șase turnee ale Cupei Mondiale de fotbal. Meciul cu Uzbekistan s-a disputat marți la Houston, SUA.
Cupa Mondială. Portugalia învinge Uzbekistan, Cristiano Ronaldo înscrie și intră în istorie
Galerie Foto 10
sursa foto:Hepta/Mediafax Foto
Petru Mazilu
23 iun. 2026, 21:59, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Partida Portugalia-Uzbekistan s-a încheiat cu victoria categorică a lusitanilor, scor 5-0. Cristiano Ronaldo a intrat în istorie marcând două goluri în prima repriză, în minutele 6 și 39. Nuno Mendes a înscris și el în minutul 17, din lovitură liberă, după ce Ronaldo a mimat șutul și i-a păcălit pe adversari.

Vezi galeria foto
10 poze

În repriza secundă, portarul uzbek Abduvakhid Nematov și-a dat autogol mărind diferența pentru portughezi. Scorul final a fost stabilit de Rafael Leao care a marcat în minutul 87.

Cristiano Ronaldo și Portugalia, aproape calificați

În urma acestei victorii, Portugalia și-a asigurat în mare parte calificarea în fazele eliminatorii ale competiției. După două meciuri, Portugalia are 4 puncte și ocupă primul loc.

În ultimul meci al grupei, formația lui Ronaldo va întâlni Columbia. Meciul va fi duminică, la Miami.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Doi miniștri din guvernul Veștea sunt apropiații lui Nicușor Dan. Diana Morar a făcut parte din staff-ul de campanie în 2025
G4Media
Cristiano Ronaldo tocmai a stabilit recordul pe care Messi nu i-l poate lua » Cel puțin nu în 2026!
GSP.ro
Nu au fost excluderi la PNL. Puciștii rămân membri de partid, dar li s-au luat filialele. Conducerea a 12 birouri județene a fost schimbată. Revin greii liberali, precum Petrache care-l înlocuiește pe Thuma la Ilfov
Gandul
Fulgy a fost externat de la Obregia! Primele DECLARAȚII făcute de fiul Clejanilor
Cancan
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum arată și ce a decis
Prosport
Primul lider liberal care anunță că a fost exclus din PNL în urma unei decizii a conducerii centrale conduse de Ilie Bolojan
Libertatea
Sânziene sau Drăgaica 2026, tradiții și obiceiuri păstrate de sute de ani. Ce e strict interzis să faci
CSID
Cum poți să faci ca Android Auto să ruleze mai rapid? Cinci sfaturi pentru șoferi
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da