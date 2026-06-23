Cupa Mondială. Portugalia învinge Uzbekistan, Cristiano Ronaldo înscrie și intră în istorie

Partida Portugalia-Uzbekistan s-a încheiat cu victoria categorică a lusitanilor, scor 5-0. Cristiano Ronaldo a intrat în istorie marcând două goluri în prima repriză, în minutele 6 și 39. Nuno Mendes a înscris și el în minutul 17, din lovitură liberă, după ce Ronaldo a mimat șutul și i-a păcălit pe adversari.

În repriza secundă, portarul uzbek Abduvakhid Nematov și-a dat autogol mărind diferența pentru portughezi. Scorul final a fost stabilit de Rafael Leao care a marcat în minutul 87.

Cristiano Ronaldo și Portugalia, aproape calificați

În urma acestei victorii, Portugalia și-a asigurat în mare parte calificarea în fazele eliminatorii ale competiției. După două meciuri, Portugalia are 4 puncte și ocupă primul loc.

În ultimul meci al grupei, formația lui Ronaldo va întâlni Columbia. Meciul va fi duminică, la Miami.