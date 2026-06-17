Prima pagină » Sport » Surpriză la Cupa Mondială de fotbal. Portugalia lui Cristiano Ronaldo nu a reușit să treacă de Congo

Surpriză la Cupa Mondială de fotbal. Portugalia lui Cristiano Ronaldo nu a reușit să treacă de Congo

Încă o surpriză a apărut la Cupa Mondială de fotbal. Portugalia cu Cristiano Ronaldo pe teren nu a reușit să treacă de Congo în prima partidă din Grupa K. Meciul s-a disputat pe NRG Stadium din Houston, SUA.
Surpriză la Cupa Mondială de fotbal. Portugalia lui Cristiano Ronaldo nu a reușit să treacă de Congo
Sursa foto: Hepta
Petru Mazilu
17 iun. 2026, 22:00, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Partida Portugalia-Congo s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Scorul a fost deschis de mijlocașul lui PSG, Joao Neves, în minutul 6.

Africanii, reveniți la Cupa Mondială după 52 de ani, au egalat în prelungirile primei reprize. Atacantul lui Newcastle, Yoane Wissa, a fost cel care a marcat primul gol al naționalei Congo din istoria competiției.

Din Grupa K mai fac parte Columbia și Uzbekistan. Cele două echipe se vor întâlni joi, de la ora 5.00 (ora României) pe Estadio Banorte din Mexico City.

Meciul de joi dimineață va fi ultimul din prima etapă a grupelor. Din fiecare din cele 12 grupe se vor califica în fazele eliminatorii primele două echipe dar și cele mai bune opt formații de pe locul trei.

Recomandarea video

EXCLUSIV: 16 membri ai „taberei Thuma” au dat în judecată PNL. Ei cer anularea deciziilor anti-Veștea luate luni de conducerea PNL
G4Media
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
GSP.ro
Mutare de forță în Marea Britanie în lupta cu abuzurile Google. Ce obligații noi are gigantul tech când vine vorba de afișarea știrilor
Gandul
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Cancan
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Prosport
Familia din Galați rămasă pe drumuri după explozia dronei rusești primește 5.200 de euro de la Guvern. Ajutorul de la Primărie, în stadiul de promisiune. Aleșii locali se pregătesc să aloce bani pentru sport și biserici
Libertatea
Doliu în lumea filmului! Actrița celebră a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta a murit la doar 35 de ani
CSID
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da