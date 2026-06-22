Ebola: Peste 1.000 de cazuri confirmate și 254 de decese în Congo

Cazurile confirmate de Ebola din estul Congoului a ajuns la 1.003, inclusiv 254 de decese, au declarat oficialii într-un comunicat duminică seara, potrivit AP.

Aproximativ 100 de persoane s-au recuperat în urma epidemiei concentrate în provincia Ituri, de la declararea acesteia pe 15 mai, a anunțat Ministerul Sănătății din Congo. Cel puțin 365 de pacienți sunt internați în spitale sau în izolare, a precizat acesta.

Virusul nu are vaccin sau tratament

Focarul de Ebola este cauzat de virusul rar Bundibugyo, care nu are vaccinuri sau tratament. Focarul a fost cel mai grav din istorie în prima sa lună. Oficialii recunosc că ar putea exista mult mai multe cazuri, despre care încă nu știu. De asemenea, vârful epidemiei nu a fost încă atins, potrivit sursei.

Urmărirea contactelor rămâne o problemă cheie pentru autoritățile locale. Acestea au atins o rată de acoperire de doar 55%, a declarat ministerul.

Nu a fost încă descoperit pacientul zero

Autoritățile au declarat că oficialii nu au identificat încă pacientul zero al focarului. Ele trebuie să identifice peste 35.000 de persoane care au intrat în contact cu persoane infectate până săptămâna trecută.

La mai bine de o lună de la începutul epidemiei, oficialii cred că boala continuă să se răspândească. Nimeni nu îi cunoaște adevărata amploare, mai arată sursa.

„Dacă vrei să controlezi o epidemie, în special una de Ebola, trebuie să cunoști cazul index. Nu avem încredere în momentul în care a început această epidemie”, a declarat săptămâna trecută, pentru Associated Press, directorul general al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Africa, Dr. Jean Kaseya.