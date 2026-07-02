Moment cutremurător la Cupa Mondială. Un selecționer a primit vestea morții tatălui său în conferința de presă

Eliminarea Republicii Democrate Congo de către Anglia a fost urmată de un moment extrem de emoționant.

Potrivit publicației italiene Il Messaggero, selecționerul Sébastien Desabre a primit în timpul conferinței de presă vestea decesului tatălui său, iar reacția sa a devenit virală pe rețelele sociale.

🌍⚽️C’est comme que le Coach Sébastien Desabre a appris la disparition de son père ! #Mondial2026 #Desabre #RDC 🇨🇩 pic.twitter.com/P3ktvOajNo — Jenovic Mbowa (@jenovicmbowa1) July 1, 2026

Parcursul Republicii Democrate Congo la Cupa Mondială 2026 s-a încheiat după înfrângerea cu 2-1 în fața Angliei. Dacă pe teren atenția s-a concentrat asupra calificării englezilor, după meci toate privirile s-au îndreptat spre conferința de presă a selecționerului Sébastien Desabre.

Potrivit Il Messaggero, responsabilul cu comunicarea al federației congoleze a întrerupt conferința pentru a transmite public condoleanțele întregii delegații după decesul tatălui antrenorului francez.

În imaginile care au circulat rapid pe rețelele sociale, Desabre apare vizibil șocat. Nu este clar dacă vestea i-a fost comunicată pentru prima dată în acel moment sau dacă reacția sa a fost provocată de faptul că un eveniment atât de personal a fost făcut public în fața camerelor de filmat.

Selecționerul a părăsit conferința

Conform publicației italiene, antrenorul s-a ridicat după câteva momente și a părăsit sala de conferințe, în timp ce atmosfera a devenit apăsătoare, iar cei prezenți au rămas vizibil marcați de situație.

Momentul a readus în atenție un alt episod dramatic petrecut în timpul Cupei Mondiale 2026. Selecționerul Franței, Didier Deschamps, a fost nevoit să părăsească temporar turneul după decesul mamei sale, înainte de a reveni alături de echipa națională.