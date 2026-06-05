Ce este „Uniți pentru România”, grupul desprins din POT în care intră Victor Ponta

Grupul „Uniți pentru România” a fost format în jurul deputatului Răzvan Mirel Chiriță și reunește parlamentari aleși inițial pe listele POT, dar desprinsi ulterior de conducerea formațiunii conduse de Anamaria Gavrilă.

Noua structură a fost anunțată pentru prima dată în plenul Camerei Deputaților pe 2 februarie 2026, când Răzvan Mirel Chiriță a transmis că membrii grupului parlamentar au decis schimbarea denumirii și continuarea activității sub numele „Uniți pentru România”. La acel moment, Chiriță a anunțat că grupul era compus din 19 deputați proveniți din POT.

Demersul a fost contestat imediat de Anamaria Gavrilă, președinta POT, care a susținut că Răzvan Chiriță nu mai avea dreptul să facă solicitări în numele grupului, deoarece ar fi fost exclus anterior din partid. Gavrilă a transmis Biroului permanent al Camerei Deputaților un memoriu prin care a contestat legalitatea redenumirii grupului POT în „Uniți pentru România”.

Conflictul a continuat în primăvară, dar în mai 2026 schimbarea denumirii a fost anunțată în plen ca fiind aprobată de Biroul permanent al Camerei Deputaților. Răzvan Chiriță a precizat atunci că grupul are 16 membri, că el este liderul structurii, Daniel Grofu este vicelider, iar Gabriela Porumboiu și Călin Florin Groza sunt secretari.

Potrivit datelor publice ale Camerei Deputaților, „Uniți pentru România” figurează ca grup parlamentar distinct în legislatura începută în 2024. Înainte de afilierea lui Victor Ponta, structura era prezentată cu 16 membri.

Din punct de vedere politic, „Uniți pentru România” s-a prezentat ca o construcție de centru-dreapta, pro-europeană și pro-occidentală, care susține apartenența României la Uniunea Europeană și la structurile euroatlantice. Această poziționare marchează o delimitare de zona suveranistă radicală, deși nucleul grupului provine din POT, formațiune intrată în Parlament pe fondul fragmentării votului antisistem.

Grupul ar putea juca un rol important în votarea noului cabinet al premierului desemnat Eugen Tomac. Pentru a trece cabinetul are nevoie de 233 de voturi. În lipsa unei coaliții și cu o fragmentare mare a parlamentului aceste voturi ar putea cântări mult.

Victor Ponta s-a alăturat grupului

Victor Ponta a ales să se alăture acestui grup după ce a demisionat din grupul parlamentar PSD. Fostul premier fusese ales deputat de Dâmbovița pe listele PSD, însă partidul a decis excluderea sa în martie 2025, după ce acesta și-a depus candidatura la alegerile prezidențiale. Ponta a rămas însă afiliat grupului PSD din Camera Deputaților până la decizia de a se muta la „Uniți pentru România”.