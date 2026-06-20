Prima pagină » Politic » Siegfried Mureșan: „O minoritate agresivă încearcă să preia puterea”

Siegfried Mureșan: „O minoritate agresivă încearcă să preia puterea”

„Adrian Năstase, Victor Ponta, Viorica Dăncilă, Marcel Ciolacu, George Simion - toți au pierdut la vot”. Siegfried Mureșan acuză o „minoritate agresivă" că încearcă să preia puterea.
Siegfried Mureșan: „O minoritate agresivă încearcă să preia puterea”
Sursă foto: Andreea Alexandru / Mediafax Foto
Andreea Tobias
20 iun. 2026, 13:48, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Mesaj tranșant al lui Siegfried Mureșan cu o zi înainte de Congresul PNL. Pe cine acuză eurodeputatul.

„Adrian Năstase, Victor Ponta, Viorica Dăncilă, Marcel Ciolacu, George Simion — toți au pierdut la vot.

Fiindcă majoritatea din România vrea reformare, vrea modernizare, vrea o Românie europeană.

Cei care au pierdut la vot au încercat, de mai multe ori, după ziua votului, să facă dintr-o minoritate o majoritate.

Asta se întâmplă și acum în România.

O minoritate agresivă încearcă să preia puterea împotriva voinței oamenilor.

Nu vor reuși nici acum”, transmite europarlamentarul.

Recomandarea video

SONDAJ: Ți-ai rezervat concediul de vara asta? În România sau în străinătate? Cum este o vacanță „reușită”?
G4Media
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
GSP.ro
Fostul șef de la frontiere al lui Trump, Gregory Bovino, îl laudă pe Vlad Țepeș și îl numește „primul paznic al granițelor“. „Îmi amintește că, de-a lungul istoriei, culturile au fost afectate de imigranții ilegali“
Gandul
ANUNȚUL făcut de Poliție, după ce Cheloo și-a provocat o rană la gât și a fugit de la Spitalul de Psihiatrie 😲
Cancan
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport
Promisiunile lui Adrian Veștea pentru a-i convinge pe liberali ca să-i voteze guvernul: „Vor fi mai mulți ca la Bolojan”
Libertatea
Cum arată viața lui Tuncay Öztürk la aproape 10 ani de la divorțul de Andreea Marin. Fostul fizioterapeut și-a refăcut viața și are o familie
CSID
Motor pe benzină sau diesel pentru oraș? Care este mai eficient și mai fiabil?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da