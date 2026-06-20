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De ce „fugem” de Congres, domnule Veștea? Mesaj tranșant înainte de Congresul PNL

Cu puțin timp înainte de Congresul PNL, noi tensiuni din partid ies la suprafață. Deputatul Ștefan Stoica îl acuză pe Adrian Veștea că încearcă să blocheze desfășurarea Congresului prin acțiuni în instanță și îi cere să renunțe la „jocurile de culise”.
De ce „fugem” de Congres, domnule Veștea? Mesaj tranșant înainte de Congresul PNL
Andreea Tobias
20 iun. 2026, 10:46, Politic
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Înainte de congres, războiul pentru putere din PNL intră într-o nouă etapă.
„Ne-conflictualul Veștea s-a răzgândit. Nu mai candidează la conducerea PNL, deși susținea că are sprijinul majorității delegaților.
În schimb, încearcă să blocheze Congresul pe culoarele tribunalelor.
Numai că nicio instanță nu poate dicta unui partid politic ce să decidă și cum să voteze. Dacă are integritate și curaj, așa cum afirmă, dacă nu dorește să rupă partidul, domnul Veștea trebuie să vină în fața celor 2.500 de delegați și să își susțină deschis punctul de vedere.
Altfel, nu mai vorbim despre un lider politic, ci despre un politician combinagiu, care preferă jocurile de culise în locul confruntării democratice și al votului delegaților.
Haideți, domnule Veștea! Curaj! Veniți în fața Congresului și lăsați delegații să decidă.
Sau, parafrazându-l pe Ștefan Tipătescu: „Zoe, fii bărbată!”, transmite deputatul Ștefan Stoica, înainte de congres.
Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat vineri seara, într-un mesaj pe rețelele sociale, că nu va mai candida împotriva lui Ilie Bolojan pentru șefia PNL la congresul extraordinar de duminică.
„Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid”, a spus Veștea.

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