De ce „fugem” de Congres, domnule Veștea? Mesaj tranșant înainte de Congresul PNL

Înainte de congres, războiul pentru putere din PNL intră într-o nouă etapă.

„Ne-conflictualul Veștea s-a răzgândit. Nu mai candidează la conducerea PNL, deși susținea că are sprijinul majorității delegaților.

În schimb, încearcă să blocheze Congresul pe culoarele tribunalelor.

Numai că nicio instanță nu poate dicta unui partid politic ce să decidă și cum să voteze. Dacă are integritate și curaj, așa cum afirmă, dacă nu dorește să rupă partidul, domnul Veștea trebuie să vină în fața celor 2.500 de delegați și să își susțină deschis punctul de vedere.

Altfel, nu mai vorbim despre un lider politic, ci despre un politician combinagiu, care preferă jocurile de culise în locul confruntării democratice și al votului delegaților.

Haideți, domnule Veștea! Curaj! Veniți în fața Congresului și lăsați delegații să decidă.

Sau, parafrazându-l pe Ștefan Tipătescu: „Zoe, fii bărbată!”, transmite deputatul Ștefan Stoica, înainte de congres.