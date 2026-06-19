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Adrian Veștea nu va mai candida la șefia PNL: „Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic”

Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat vineri seara, într-un mesaj pe rețelele sociale, că nu va mai candida împotriva lui Ilie Bolojan pentru șefia PNL la congresul extraordinar de duminică. „Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid”, a spus Veștea.
Adrian Veștea nu va mai candida la șefia PNL: „Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic”
Sursa foto: OVIDIU MATIU / MEDIAFAX FOTO
Diana Nunuț
19 iun. 2026, 22:20, Politic
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Adrian Veștea, actual vicepreședinte al PNL și premier desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze noul Guvern, a anunțat vineri seara, într-o postare pe Facebook, că nu va mai candida la președinția PNL la Congresul extraordinar care va avea loc duminică.

În urmă cu o zi, Veștea anunța că va intra în cursa pentru șefia PNL, subliniind că partidul are nevoie de o schimbare de direcție și mai mult echilibru. El solicitase amânarea Congresului cu o săptămână, pentru a avea timp pentru pregătirea candidaturii sale.

În mesajul său de vineri seara, el consideră „profund anormal refuzul prelungirii cu o săptămână a termenului pentru Congres. (…) Este evident că scopul nu este de a lămuri lucrurile în PNL, ci blocarea învestirii Guvernului”.

„De asemenea, cred că acest Congres este un demers nestatutar și nelegal. Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid. Așa cum am spus, cu părere de rău pentru cei care discută doar în termeni politici acum, preocupare este ca România să fie guvernată”, a mai spus Veștea în mesajul său.

În plus, el a precizat că va lua în considerare „toate demersurile de contestare statutară și legală a acestui Congres după votul de învestitură”.

Congresul Extraordinar al PNL va avea loc duminică

În ședința Consiliului Național de vineri, PNL a decis convocarea Congresului Extraordinar al partidului pentru ziua de duminică, 21 iunie, la ora 12:00.

Tot vineri, Ilie Bolojan a anunţat că îşi va depune candidatura la şefia PNL, împreună cu echipa alături de care va merge mai departe, el arătând că PNL trebuie să îşi stabilească o conducere şi direcţia pe care o va urma.

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