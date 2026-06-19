Ilie Bolojan a anunțat că va candida la șefia PNL la congresul de duminică

Ilie Bolojan, și-a anunțat, vineri, candidatura la președinția partidului, la congresul extraordinar care a fost convocat duminică, la ora 12.00.

El a mai precizat că în urma ședinței de vineri, Consiliul Național a adoptat și modificările la Statutul PNL, astfel că se va candida pe bază de moțiuni.

„S-a încheiat întrunirea Consiliului Național, în cadrul căreia am convocat Congresul Extraordinar PNL pentru duminică, la ora 12:00, un moment important pentru viitorul partidului nostru. În cadrul ședinței de astăzi au fost aprobate și propunerile privind noul statut, cu peste două treimi din voturi. Noile prevederi statutare sunt gândite pentru a evita fragmentarea internă și pentru a încuraja responsabilitatea politică. Candidaturile vor fi construite pe baza unor moțiuni, președinte împreună cu o echipă”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Potrivit acestuia, noua formulă de organizare urmărește și deschiderea partidului către oameni valoroși și promovarea meritocrației.

„Alături de președinții organizațiilor, ne propunem să deschidem PNL către oameni valoroși, să susținem meritocrația în partid și, acolo unde depinde de noi, în administrație, să se vadă că suntem buni gospodari și că îi respectăm pe cetățeni”, a completat Bolojan.

În plus, el a anunțat că își va depune candidatura la șefia PNL până sâmbătă după-amiază.

„Până mâine după-amiază (sâmbătă după-amiază – n.r.) îmi voi depune candidatura, împreună cu echipa alături de care voi merge mai departe. PNL trebuie să își stabilească o conducere și direcția pe care o va urma în perioada următoare. Vom rămâne consecvenți principiilor noastre și vom construi o echipă capabilă să asigure unitate de acțiune pentru a-i reprezenta pe cetățenii care își doresc o Românie modernă”, a conchis acesta.

Și Adrian Veștea a anunțat că va candida la șefia PNL

Joi seara, premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că intră în cursa pentru șefia PNL și spune că partidul are nevoie de o schimbare de direcție și mai mult echilibru.

„Știu că foarte mulți dintre voi se întreabă ce urmează pentru Partidul Național Liberal. Este o discuție esențială pentru a înțelege rolul nostru în următorii ani. Eu cred că este nevoie de o schimbare profundă de optică la vârful partidului. De aceea, cu seriozitate și echilibru, îmi anunț oficial intenția de a candida pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal”, a mai spus premierul desemnat.

Acesta susține că experiența acumulată alături de echipele liberale din Brașov l-a determinat să creadă în capacitatea PNL-ului de a reveni la „poziția pe care o merită”.

Ce s-a decis în ședința Consiliului Național al PNL

Consiliul Național Extraordinar al PNL a decis, vineri, în urma unei ședințe, convocarea Congresului Extraordinar al PNL pe data de 21 iunie 2026, în București, la Romexpo.

„Decizia convocării Congresului Extraordinar a fost luată cu 85% dintre voturile exprimate, respectiv cu voturile a 566 de reprezentanți liberali în Consiliul Național Extraordinar, în timp ce 97 de reprezentanți ai partidului în Consiliul Național Extraordinar s-au opus, iar 19 s-au abținut de la vot”, se arată în comunicatul emis de PNL.

Totodată, Consiliul Național Extraordinar a aprobat, cu 551 de voturi pentru, 128 de voturi împotrivă și 3 abțineri, și modificarea Statutului PNL.

Concret, principalele modificări sunt: