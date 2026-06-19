Oficial! Congresul Extraordinar al PNL va avea loc duminică / Ilie Bolojan a anunțat că va candida la șefia PNL / Adrian Veștea anunță că nu va candida la Congresul PNL

UPDATE Adrian Veștea anunță că nu va candida la Congresul PNL

Adrian Veștea a anunțat că nu va candida la Congresul PNL, pe care îl consideră „nestatutar și nelegal”. Acesta susține că nu dorește să legitimeze printr-o candidatură un demers pe care îl califică drept „simulacru democratic”.

„Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid”, a transmis Adrian Veștea.

Liberalul critică și refuzul prelungirii cu o săptămână a termenului pentru Congres, solicitare pe care o consideră una „de bun simț”. În opinia sa, scopul acestui refuz nu este clarificarea situației din PNL, ci blocarea învestirii Guvernului.

Veștea afirmă că prioritatea ar trebui să fie guvernarea României și anunță că ia în calcul demersuri de contestare statutară și legală a Congresului, după votul de învestitură.

UPDATE 19:45 Veștea îl confruntă pe Bolojan înainte de Congres. Reproșuri pe tema „concentrării puterii” și parteneriatului cu Nicușor Dan

Adrian Veștea, premier desemnat și competitor al lui Ilie Bolojan în interiorul PNL, îi face o serie de reproșuri președintelui partidului pe teme de liberalism.

„O zi grea pentru PNL. Principala valoare a liberalismului este libertatea. De acolo vine și numele formațiunii noastre politice. Cu atât mai mult mă întristează că astăzi, la propunerea președintelui partidului, libertatea și, implicit, dezbaterea democratică riscă să dispară în PNL”, își începe Adrian Veștea postarea de pe rețelele de socializare.

„În loc să acceptăm o confruntare deschisă de idei și de soluții, în cadrul unui Congres la sfârșitul săptămânii viitoare (28 iunie), se încearcă organizarea pripită a unui Congres duminică, 21 iunie.

Totul pe repede înainte și fără timpul necesar unei dezbateri reale. Mă tem că, procedând astfel, partidul riscă să își piardă propria identitate”, a mai spus el.

UPDATE 19:15 Ilie Bolojan a anunțat că va candida la șefia PNL la congresul de duminică

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat vineri că în urma ședinței Consiliului Național, a fost convocat Congresul Extraordinar PNL pentru duminică, la ora 12:00. El a anunțat că va candida, la congres, la președinția partidului.

El a mai precizat că în urma ședinței de vineri, Consiliul Național a adoptat și modificările la Statutul PNL, astfel că se va candida pe bază de moțiuni.

„S-a încheiat întrunirea Consiliului Național, în cadrul căreia am convocat Congresul Extraordinar PNL pentru duminică, la ora 12:00, un moment important pentru viitorul partidului nostru. În cadrul ședinței de astăzi au fost aprobate și propunerile privind noul statut, cu peste două treimi din voturi. Noile prevederi statutare sunt gândite pentru a evita fragmentarea internă și pentru a încuraja responsabilitatea politică. Candidaturile vor fi construite pe baza unor moțiuni, președinte împreună cu o echipă”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

UPDATE 18:50 Oficial: Congresul extraordinar al PNL va avea loc duminică

PNL a transmis vineri seara un comunicat de presă, prin intermediul căruia anunță oficial că duminică, 21 iunie, va avea loc Congresul Extraordinar al partidului.

„Consiliul Național Extraordinar al PNL a decis convocarea Congresului Extraordinar al partidului pe 21 iunie 2026. Consiliul Național Extraordinar al Partidului Național Liberal, întrunit vineri seară în format mixt, fizic și online, a decis să aprobe convocarea Congresului Extraordinar al PNL pe data de 21 iunie 2026, în București, la Romexpo”, se arată în comunicatul de presă.

Potrivit PNL, decizia convocării Congresului Extraordinar a fost luată cu 85% dintre voturile exprimate, respectiv cu voturile a 566 de reprezentanți liberali în Consiliul Național Extraordinar, în timp ce 97 de reprezentanți ai partidului în Consiliul Național Extraordinar s-au opus, iar 19 s-au abținut de la vot.

În cadrul ședinței de vineri s-a aprobat și modificarea statutului PNL.

„Consiliul Național Extraordinar a aprobat – cu 551 de voturi pentru, 128 de voturi împotrivă și 3 abțineri – modificarea Statutului Partidului Național Liberal. Principalele modificări ale statutului sunt:

Crearea Biroului Permanent Național ca structură centrală de conducere și desființarea BEX, structură dovedită nefuncțională, cu integrarea atribuțiilor BEX în atribuțiile BPN

Revenirea la formula de alegere a conducerii PNL pe bază de moțiuni

Reducerea numărului de prim-vicepreședinți ai partidului de la patru persoane la o persoană

Crearea Comisiei Naționale pentru Litigii, care va avea ca atribuții judecarea litigiilor ce rezultă din sancțiunile aplicate membrilor de partid

Clarificarea procedurilor de sancționare a membrilor partidului”, se mai menționează în comunicat.

UPDATE 18:00 PNL a decis organizarea Congresului extraordinar duminică. Decizia, luată cu largă majoritate

Consiliul Național al PNL a decis vineri, cu largă majoritate, să organizeze duminică Congresul extraordinar, potrivit surselor MEDIAFAX.

606 delegați PNL au votat pentru organizarea congresului, 68 au votat împotrivă, iar 6 s-au abținut.

Totodată, Consiliul Național a adoptat și modificările la statut propuse de Ilie Bolojan, modificări care vor permite alegerea pe liste a echipei de conducere, precum și reacții mai rapide ale partidului, potrivit informațiilor G4Media.

UPDATE 17:00 A început ședința Consiliului Național al PNL

Ședința Consiliului Național al PNL a început la ora 17:00, în format online.

Știrea inițială

Decizia a fost luată miercuri, 17 iunie, în ședința Biroului Politic Național, la propunerea președintelui PNL, Ilie Bolojan. Liderul liberal a spus atunci că partidul are nevoie de „claritate, de decizii asumate și de o direcție confirmată fără echivoc”.

„Nu ni l-am dorit, dar situația o impune. Este momentul să punem lucrurile în ordine, să clarificăm direcția partidului și să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut pentru românii care ne-au acordat încrederea”, a transmis Ilie Bolojan, după ședința BPN.

Potrivit PNL, la Consiliul Național Extraordinar de vineri vor participa 800 de delegați liberali. Pe ordinea de zi se află aprobarea convocării Congresului Extraordinar pentru 21 iunie și aprobarea modificării statutului partidului.

Congresul Extraordinar al PNL este propus să aibă loc duminică, 21 iunie, de la ora 12:00, la Romexpo, în București. La eveniment ar urma să participe 2.500 de delegați din toată țara: 500 de delegați de drept și 2.000 de delegați aleși de organizațiile din teritoriu.

Adrian Veștea și-a anunțat candidatura la șefia PNL

Adrian Veștea și-a anunțat candidatura la șefia partidului și i-a cerut lui Ilie Bolojan să amâne Congresul pentru 28 iunie, pentru a putea pregăti o moțiune de candidatură.

„Este nevoie de o schimbare profundă de optică la vârful partidului”, a transmis Adrian Veștea. El a susținut că amânarea Congresului ar fi „o solicitare corectă și de bun-simț” și „un gest de minimă decență democratică”.

Război în PNL

Contextul politic din PNL este tensionat. Luni, Biroul Politic Național al partidului a decis ca PNL să nu participe la un guvern cu PSD, să nu susțină un guvern condus de Adrian Veștea și să îi ceară acestuia să își depună mandatul de premier desemnat.

Tot luni, conducerea PNL a decis că parlamentarii liberali care ar vota Guvernul Veștea sau care ar accepta funcții într-un astfel de cabinet își pierd calitatea de membri ai partidului.

Marți, PNL a anunțat că Adrian Veștea se situează în afara partidului, după ce acesta nu și-a depus mandatul de premier desemnat.

Joi, mai mulți parlamentari PNL, contestatari ai lui Ilie Bolojan, au cerut Tribunalului Ilfov suspendarea deciziilor luate de BPN pe 15 iunie privind sancționarea parlamentarilor liberali care ar vota pentru învestirea Guvernului Veștea. Tribunalul Ilfov le-a dat câștig de cauză și a dispus suspendarea provizorie a acestor decizii.

PNL a anunțat ulterior că va ataca hotărârea în termenul legal și a susținut că își va continua activitatea politică „fără impedimente”, pe baza propriilor decizii.