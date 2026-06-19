postarea de pe rețelele de socializare. „O zi grea pentru PNL. Principala valoare a liberalismului este libertatea. De acolo vine și numele formațiunii noastre politice. Cu atât mai mult mă întristează că astăzi, la propunerea președintelui partidului, libertatea și, implicit, dezbaterea democratică riscă să dispară în PNL”, își începe Adrian Veștea

„Partidul riscă să își piardă propria identitate”

„În loc să acceptăm o confruntare deschisă de idei și de soluții, în cadrul unui Congres la sfârșitul săptămânii viitoare (28 iunie), se încearcă organizarea pripită a unui Congres duminică, 21 iunie. Totul pe repede înainte și fără timpul necesar unei dezbateri reale. Mă tem că, procedând astfel, partidul riscă să își piardă propria identitate.

De ce? Văd două obiective ale acestui demers, pe care îl consider profund neliberal: 1. Concentrarea unei puteri fără precedent în mâinile domnului Ilie Bolojan. Cred că responsabilitatea ar trebui împărțită, nu adunată într-un singur loc, așa cum nu s-a întâmplat în istoria partidului, nici în perioada post-comunistă, nici înainte de Al Doilea Război Mondial.

2. Încercarea de a bloca învestirea Guvernului pe care Președintele Nicușor Dan m-a însărcinat să-l formez. Iar acest lucru în condițiile în care domnul Bolojan știe, la fel de bine ca mine, că formula actuală a dus deja la blocaje în demersuri esențiale pentru finalizarea cu succes a PNRR, SAFE și OCDE. În plus, este cunoscută atenția agențiilor de rating față de instabilitatea politică din România – o instabilitate pe care avem acum șansa să o depășim”, arată Veștea. El susține că „practic, se dorește modificarea statutului partidului pentru două persoane”: o concentrare de putere pentru domnul Bolojan și, pentru mine, o excludere pentru că am acceptat să fiu parte la o soluție pentru a pune capăt unei crize care îi afectează profund pe români. „Parteneriat corect și onest cu șeful statului” „Cred că președintele Ilie Bolojan își imaginează că un PNL reașezat după un val de excluderi va putea fi folosit ca instrument împotriva Președintelui României. Reamintesc că eu am propus, ca viziune pentru Partidul Național Liberal, un parteneriat politic onest și corect cu șeful statului. Sincer, după 30 de ani în care credeam că am văzut multe în PNL, constat cu tristețe că lucrurile merg într-o direcție profund greșită. Sper că e doar o rătăcire trecătoare. Ca liberal, voi lupta pentru a readuce libertatea în centrul valorilor PNL”, arată Veștea.