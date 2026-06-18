Tribunalul Ilfov a suspendat prin ordonanță președințială, cu efect executoriu, două decizii ale Biroului Permanent Național al PNL care vizează două decizii luate de președintele PNL, Ilie Bolojan, în data de 15 iunie :

Prima decizie, nr 22, statuează următoarele:

Art. 1 Grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal sunt mandatate să nu susțină învestirea unui guvern propus de Adrian Veștea.

Art. 2 La un eventual vot de învestitură, parlamentarii PNL nu vor participa la vot ori își vor exprima opțiunea prin formula „prezent, nu votez”.

Art. 3 Nerespectarea prezentei decizii de către parlamentarii PNL atrage pierderea calității de membru al partidului.

Decizia este semnată de președintele PNL, Ilie Bolojan și Dan Motreanu, secretar general PNL. În nota deciziei stă scris că hotărârile Biroului Politic al PNL sunt obligatorii și executorii de îndată. „Orice poziționare, vot sau decizie contra deciziilor BPN reprezintă o încălcare a dispozițiilor statutare, în sensul art 45 alin 3 și art 26 alin 2 litera b din statutul PNL”.

A doua decizie, cu nr. 25, are articol unic și prevede că „orice membru al PNL care acceptă o nominalizare pentru funcția de prim ministru sau ministru fără aprobarea forurilor de conducere ale PNL va fi exclus din partid, în conformitate cu prevederile statutare”.

Decizia instanței: Suspendarea ambelor decizii PNL

Tribunalul Ilfov a admis cererea liberalilor anti-Bolojan având ca obiect ordonanța președințială.

Judecătorii au decis să „suspende provizoriu executarea și efectele Deciziei Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal nr. 22 din 15.06.2026 și ale Deciziei Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal nr. 25 din 15.06.2026, până la soluţionarea în mod definitiv a litigiului înregistrat la Tribunalul Ilfov sub nr. 1923/93/2026, având ca obiect antrenarea răspunderii civile delictuale a pârâtului.

Executorie de drept.

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Ilfov, în situația exercitării căii de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi”.

16 parlamentari din tabăra anti – Bolojan, printre care Monica Cristina Anisie, Andrei Baciu, Sorin Mihai Cîmpeanu, Mihai Culeafă, Alina Ștefana Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa, Răzvan Sorin Prișcă, George Scarlat, Ionuț Marian Stroe, Mihai Veștea, Mihai Sebastian Rusu și Eduard Tatian Mititelu – au cerut instanței ilfovene suspendarea deciziilor PNL prin ordonanță președințială.