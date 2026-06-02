Ciucu îi răspunde lui Băsescu și-l atacă pe Nicușor Dan: „De ce domnul Preşedinte alege să NU expună PSD?”

După ce fostul președinte al României, Traian Băsescu, a spus că singura soluție pentru refacerea guvernării este desemnarea unui premier din partea PNL, altul decât Ilie Bolojan, prim vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu a intervenit în discuție.
Sorina Matei
02 iun. 2026, 14:31, Politic
După postarea lui Traian Băsescu, Ciprian Ciucu, un apropiat al lui Ilie Bolojan, a ales să-i transmită personal fostului președinte că protocolul fostei Alianțe nu mai există și, în același timp, să-l atace pe Nicușor Dan, actualul Președinte:

„Partidul Naţional Liberal si-a asumat odată guvernarea! A facut-o ca recunoastere a greșelilor din trecutul foarte recent.

Și, prin Bolojan, cu frâna de mana trasa de PSD, a făcut ceea ce era corect să facă! PSD a fost laș și nu și-a asumat. Apoi a fost ticălos și a dărâmat o guvernare corecta pentru romani, cand s-a ajuns la privilegii.

Trebuie sa intelegeti doua lucruri:

(1) Nu mai exista „Partidele Aliantei” pentru ca nu mai exista o „alianta”. A fost distrusa de PSD, atunci când au încalcat protocolul de guvernare și au dat jos guvernul. Si fusesera avertizati de doua ori în prealabil! NU MAI AVEM UN PROTOCOL! Si nu PNL l-a distrus! E simplu: noi nu mai asumăm nimic cu PSD pentru că nu avem incredere in PSD și nu vrem să mai fim complici, in stilul lor, la privilegii, populisme și devalizarea sitemului de energie.

Cineva, pe vremuri, vorbea de băieții deștepti… În rest sunt de acord cu dumneavostra: De ce domnul Preşedinte alege să NU expună PSD, protejându-i, neîncredințându-le misiunea de a forma majoritatea necesară formării Guvernului? De ce să-și asume dl. Președinte guvernarea grea cu un om de-al lui?”.

Traian Băsescu îi scrisese lui Nicușor Dan că desemnarea unui premier surogat nu funcționează, iar singurele soluții pe care le are la dispoziție sunt : „menținerea Protocolului Alianței și desemnarea unui premier din partea PNL, altul decât Bolojan sau, dacă liberalii nu își mai asumă această responsabilitate, desemnarea unui premier din partea PSD, altul decât Grindeanu”.

Președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe astăzi desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, la conducerea unui guvern tehnocrat
