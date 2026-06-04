Secretarul general PSD, despre Eugen Tomac: Sunt convins că va obține votul de învestire al Parlamentului

„România are nevoie astăzi de stabilitate, seriozitate și responsabilitate. Avem o propunere din partea președintelui României, iar în acest moment toate forțele politice pro-occidentale trebuie să privească dincolo de interesele de partid și să pună pe primul loc interesul României”, notează pe Facebook, Claudiu Manda.

Acesta a spus că PSD va analiza programul de guvernare și componența guvernului cu care va veni Tomac, subliniind necesitatea aducerii unor oameni competenți în cadrul Guvernului.

„Vom analiza cu toată seriozitatea propunerile pe care le va face domnul Eugen Tomac. Pentru PSD, calitatea echipei guvernamentale și programul de guvernare vor fi elementele decisive”, spune liderul social-democrat.

„România trebuie să rămână o țară stabilă, respectată în Europa și în NATO, capabilă să ofere predictibilitate cetățenilor și mediului economic. În astfel de momente, responsabilitatea este mai importantă decât orice calcul politic”, se mai arată în mesajul lui Manda.

În plus, secretarul general și-a exprimat convingerea că Eugen Tomac va deveni premierul României.

„Sunt convins că va reuși să construiască o echipă și un program de guvernare care să răspundă așteptărilor românilor și să obțină votul de învestire al Parlamentului”, conchide Manda.

În seara zilei de joi, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze viitorul Guvern.

Acesta are la dispoziție zece zile pentru obținerea unei majorități parlamentare de peste 233 de voturi care sa investească viitorul Guvern.