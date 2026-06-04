Reacția PNL după desemnarea lui Eugen Tomac: „PSD a fugit de această responsabilitate”

„Partidul Național Liberal ia act de decizia președintelui României de a-l nominaliza pe domnul Eugen Tomac în funcția de prim-ministru desemnat, cu mandatul de a încerca formarea unei majorități parlamentare și a unui nou guvern. PNL respectă atribuțiile constituționale ale președintelui și va analiza săptămâna viitoare cu seriozitate programul de guvernare și formula politică pe care premierul desemnat le va propune în perioada următoare”, a transmis partidul într-o postare pe Facebook.

PNL respinge orice formulă de guvernare cu PSD

Liberalii reamintesc însă decizia conducerii partidului potrivit căreia PNL nu va participa la formarea și nu va face parte din niciun guvern în care PSD este prezent „direct sau indirect”.

„Considerăm că actuala criză politică și dificultățile economice cu care se confruntă România sunt rezultatul unor politici promovate de PSD, iar revenirea la astfel de formule nu reprezintă o soluție pentru viitorul țării”, a subliniat PNL.

Partidul mai transmite că nu va susține niciun program de guvernare care „abandonează sau diluează” reformele necesare modernizării României, disciplina bugetară și buna guvernare.

PNL avertizează asupra unui guvern tehnocrat

Liberalii susțin că România are nevoie de stabilitate economică, de credibilitate în fața partenerilor externi și de continuitate în implementarea reformelor asumate.

PNL afirmă că dorește ieșirea rapidă din criza politică și guvernamentală, dar avertizează că un guvern tehnocrat „ar avea o responsabilitate și o credibilitate limitate”.

„Spiritul Constituției României ar fi cerut ca primul partid votat de români în Parlament să facă o propunere de prim-ministru. Dar PSD a fugit de această responsabilitate”, mai transmite PNL.

Nicușor Dan l-a desemnat joi pe Eugen Tomac pentru funcția de premier.