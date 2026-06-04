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Fifor, după desemnarea noului premier: PSD nu va acorda un cec în alb nimănui

Deputatul PSD, Mihai Fifor, a precizat, într-un mesaj publicat pe Facebook că social-democrații așteaptă să aibă „o discuție serioasă și aplicată” și premierul desemnat, Eugen Tomac, acuzând că, în trecut, Guvernul Bolojan a făcut greșeli și că social-democrații își doresc să cunoască prioritățile pentru a susține noul Guvern.
Fifor, după desemnarea noului premier: PSD nu va acorda un cec în alb nimănui
Sursa foto: ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Daiana Rob
04 iun. 2026, 19:22, Politic
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Partidul Social Democrat așteaptă o discuție serioasă și aplicată cu prim-ministrul desemnat, Eugen Tomac, privind posibilitatea constituirii unei majorități parlamentare și instalarea cât mai rapidă a unui nou Executiv”, a scris Fifor. 

Potrivit deputatului, PSD își dorește să cunoască viziunea lui Tomac asupra programului de guvernare, prioritățile viitorului cabinet de miniștri, dar și formula guvernamentală pe care Tomac intenționează să o propună.

„După aceste consultări, conducerea PSD va analiza concluziile discuțiilor și va decide, prin mecanismele statutare ale partidului, dacă va susține sau nu noul Guvern”, a scris Fifor. 

Potrivit lui Fifor, decizia PSD de a susține sau nu viitorul guvern este „o responsabilitate uriașă”, pe fondul consumului în scădere, al încetinirii investițiilor, inflației ce continuă să afecteze puterea de cumpărare. Alte motive au mai fost reprezentate de economia despre care Fifor spune că este „apăsată de falimente, restructurări și lipsa de predictibilitate”, efecte ce le pune pe seama Guvernului Bolojan. 

Social democratul a mai afirmat că PSD a avertizat „în repetate rânduri asupra consecințelor” direcției reformelor fostului Guvern, acuzând că Ilie Bolojan „a ales să ignore dialogul și să respingă propunerile de relansare economică și protecție socială formulate de PSD”. 

„Tocmai de aceea, PSD nu va acorda un cec în alb nimănui. Susținerea viitorului Guvern depinde de existența unor garanții clare că România va abandona politicile care au generat stagnare și nesiguranță și va reveni la măsuri care stimulează dezvoltarea și protejează cetățenii”, a precizat Fifor. 

Eugen Tomac, a fost desemnat, joi, în funcția de premier de președintele Nicușor Dan pentru că este independent de partidele din Parlament. Acesta propune formarea unui Guvern tehnocrat. Acum, Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a alege miniștrii din viitorul cabinet și are nevoie de 233 de voturi pentru învestirea Guvernului.

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