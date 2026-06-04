Nicușor Dan explică de ce l-a ales premier pe Eugen Tomac: Are independența, experiența și valorile care îl definesc

„Am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme și pentru asta e nevoie de experiență politică”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a precizat că „Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care-l definesc pentru poziția de prim-ministru”.

Acesta a precizat că a ales un premier independent pentru că „partidele nu se înțeleg între ele”, iar singura soluție posibilă este un prim-ministru independent de partidele din Parlament, care să reușească prin, discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide, să ducă România în direcția în care o doresc românii.

Nicușor Dan a precizat că prioritatea este o direcție pro-occidentală a țării, care înseamnă păstrarea stabilității financiare și finalizarea obiectivelor asumate prin PNRR, până la sfârșitul lunii august, dar și definirea bugetului pentru anul 2027.

„Românii își doresc reforma instituțiilor statului, Românii își doresc digitalizare și evident Românii își doresc limitarea corupției”, a mai spus președintele.

Acesta a precizat că românii, care au ieșit în număr mare la vot în mai 2025 „au votat mai mult negativ decât pozitiv” pentru că au avut două temeri.

„Prima temere, că direcția pro-occidentală a României poate să fie pusă în discuție. Și a doua temere, economică, o temere de destabilizare financiară, scădere de rating, retragere de bani din România, creștere de rate, inflație pe scurt, o cădere bruscă a economiei României, care să poată să-și revină doar într-un interval de câțiva ani”, a declarat Nicușor Dan.

Tensiuni între partidele din Coaliție

Acesta a amintit și de fosta coaliție formată de partide, care și-au asumat, la acea vreme, guvernarea împreună. Nicușor Dan a apreciat și că imaginea externă a României și încrederea partenerilor în România „sunt mai bune decât în urmă cu un an”, dar și situația financiară a țării noastre este mai bună decât cea de anul trecut.

„Numai că, în timpul acestui proces, au apărut tensiuni între partidele din Coaliție, tensiuni care s-au amplificat, și am ajuns, din păcate, ca, pentru mulți politicieni, să prevaleze interesul de partid interesului național pe care cu toții ni l-am asumat în urmă cu un an”, a declarat Nicușor Dan.

Societatea românescă, mai interesată de cum se termină aceste răfuieli politice

Acesta a precizat că „s-a ajuns să pară că o parte din societatea românească este mai interesată de cum se termină aceste răfuieli politice decât care sunt politicile României ca stat”, afirmând inclusiv că „s-a ajuns inclusiv la punctul în care pare normal ca exact forțele politice împotriva cărora românii s-au mobilizat în urmă cu un an să fie invitate să facă parte din actul de guvernare”.

„Și eu cred că o astfel de atitudine este irațională și contravine acelui interes național pe care românii l-au definit în număr așa de mare în mai 2025. Cine e de vină că această coaliție a funcționat așa cum a funcționat? E foarte bine că am avut această dezbatere amplă în societate, pentru că asta e democrația, oamenii evaluează, dezbat și își fac o opinie, o percepție despre ce au făcut partidele care le-au cerut sau cărora le-au dat votul. Și desigur că această dezbatere va continua. Însă eu cred că, în momentul acesta, e important să vedem viitorul mai mult decât ce s-a întâmplat până acum”, a declarat Nicușor Dan.

Acum, Eugen Tomac are 10 zile la dispoziție pentru a forma un cabinet de miniștri și a-și definitiva programul de guvernare. Noul premier are nevoie de 233 de voturi pentru învestirea Guvernului.

Tomac este Europarlamentar și a fost ales în 2024 pe listele alianței formate din PMP, USR și Forța Dreptei.