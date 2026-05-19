Aeroportul „Henri Coandă” introduce plata online pentru parcare

Compania Națională Aeroporturi București a anunțat introducerea unei noi metode de plată pentru parcarea de la Aeroportul Internațional „Henri Coandă”. Pasagerii pot achita acum taxa și online, prin intermediul platformei dedicate parcare.cnab.ro.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, utilizatorii își pot crea rapid un cont folosind adresa de e-mail și numărul de telefon mobil, după care pot plăti tichetul de parcare direct de pe telefon sau calculator.

Pasagerii care folosesc parcarea aeroportului au la dispoziție mai multe variante de plată:

online, prin platforma parcare.cnab.ro

la automate de plată, prin cele 20 de terminale amplasate în aeroport;

la casierie, prin metoda clasică de plată la ghișeu;

direct la ieșire, cu card contactless la barieră.

Directorul general al Compania Națională Aeroporturi București, Bogdan Mîndrescu, a declarat că noul sistem face parte din procesul de modernizare a serviciilor oferite pasagerilor.