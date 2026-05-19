O revistă celebră a șters toate articolele unui jurnalist acuzat că a plagiat cu ajutorul inteligenței artificiale

Sports Illustrated a șters toate articolele semnate de unul dintre jurnaliști în urma apariției unor acuzații de plagiat cu ajutorul inteligenței artificiale, potrivit Futurism.

Revista americană a șters toate articolele jurnalistului din arhivă, dar și conturile de pe LinkedIn și X cu numele angajatului. Totodată, Sports Illustrated a transmis că materialele șterse au fost produse de un „editor independent”.

Scandalul a izbucnit după ce un site de știri sportive a publicat un articol care conținea o analiză proprie a pariurilor făcute prin intermediul pieței de predicții Kalshi. Articolul a fost publicat săptămâna trecută, iar câteva zile mai târziu statisticile au apărut în alt articol publicat de Sports Illustrated fără a preciza sursa informațiilor.

Reprezentanții site-ului de știri sportive au acuzat revista americană de plagiat, sugerând că inteligența artificială ar fi putut fi folosită pentru a genera articolul în cauză.