Combustibilul prea scump anulează zborurile Sibiu – Munchen. Primarul Sibiului face lobby să se revină asupra deciziei

„Am luat act cu îngrijorare de faptul că Lufthansa a sistat zborurile Sibiu – München, un aspect despre care am discutat și cu Clubul Oamenilor de Afaceri German din Sibiu, aceștia fiind direct afectați. Cunoscând importanța acestor zboruri pentru reprezentanții mediul business din Sibiu, indiferent că zboară spre München ca destinație finală sau ca hub de transfer către alte destinații din Europa și din lume, dar și din punct de vedere turistic, am dorit să contribui la eforturile de lobby pentru reinstituirea acestor zboruri. Am transmis scrisori către președintele Consiliului de Administrație a Lufthansa Group – domnul Carsten Spohr, vicepreședintelui Stefan Kreutzpaintner, precum și directorului Michael Hutzelmann din cadrul Lufthansa Airlines. Sperăm într-o revenire asupra acestei decizii care are un impact negativ puternic asupra Sibiului și dezvoltării acestuia, date fiind strânsele legături business și turistice între orașul nostru și Germania”, spune Astrid Fodor, primarul Sibiului.

Printre argumentele concrete transmise de Primarul Astrid Fodor decidenților Lufthansa se numără faptul că Sibiul s-a dezvoltat economic în principal datorită prezenței firmelor cu capital integral sau parțial german. Unul dintre motivele pentru care investitorii germani au ales Sibiul ca locație de business este și conectivitatea orașului cu München-ul, prin intermediul zborurilor directe, importantă nu doar pentru investitorii din municipiul și județul Sibiu, ci și pentru cei din zona mai extinsă care utilizează Aeroportul Internațional Sibiu, respectiv Alba, Sebeș, Mureș.

Prin urmare, spune Fodor, sistarea zborurilor către München ar însemna scăderea atractivității Sibiului din punct de vedere al accesibilității și poate avea un impact negativ major din punct de vedere economic.

Un alt argument este acela că zborurile München – Sibiu sunt importante pentru oraș și din punct de vedere turistic pentru că un procent important dintre turiștii care sosesc în Sibiu sunt germani, iar principalul aeroport de origine al acestora este cel din München.

De asemenea, legătură Sibiului cu München-ul asigură Sibiului deschiderea internațională a orașului, fiind cel mai utilizat hub de transfer către destinații din întreaga lume, un aspect important atât pentru mediul de business, cât și din punct de vedere al mobilității sibienilor și deschiderea acestora spre destinațiile turistice de pe întreg globul.

„Lufthansa are la rândul său beneficii ca urmare a operării acestor curse, fiind zboruri rentabile în contextul în care avioanele sunt constant ocupate la capacitate maximă”, argumentează Fodor.

Motivele Lufthansa țin de creșterea prețurilor la combustibil

Reprezentanții Lufthansa au transmis și ei, către Aeroportul Internațional Sibiu, motivele pentru care au anularea zborurilor din Sibiu către Munchen. Acestea țin de creșterea semnificativă a costurilor cu combustibilul și de factori suplimentari la nivel de industrie.„În contextul creșterii semnificative a prețurilor combustibilului pentru aviație – care s-au dublat față de perioada de dinaintea războiului din Iran – precum și al majorării costurilor suplimentare generate de conflictele de muncă, implementarea strategiei companiei este accelerată în anumite direcții. Ca primă măsură imediată, începând de sâmbătă trecută, 18 aprilie, cele 27 de aeronave operate de Lufthansa CityLine vor fi retrase definitiv din programul de zbor, pentru a limita pierderile suplimentare ale companiei. Această decizie afectează și conexiunea München-Sibiu, operată de Lufthansa CityLine de 17 ori pe săptămână. În următoarele săptămâni, se analizează în ce măsură programul de zbor operat anterior de Lufthansa CityLine va putea fi preluat de alte entități din cadrul grupului sau ajustat”, potrivit comunicării oficiale transmise de Lufthansa.

În locul zborurilor spre Munchen, Lufhansa dă mai multe locuri și zboruri spre Viena

Potrivit discuțiilor dintre Lufhansa și Aeroportul Internațional Sibiu, pentru a susține continuitatea conectivității, Lufthansa Group a decis ca în luna mai, capacitatea de operare pe ruta Sibiu – Viena – Sibiu, operată de Austrian Airlines, parte a Lufthansa Group, să fie extinsă prin creșterea frecvențelor de la 5 la 7 zboruri pe săptămână; prin utilizarea aeronavelor de tip Airbus A320, cu o capacitate de 180 locuri/zbor și introducerea unor frecvențe suplimentare în zilele 2 și 6 ale săptămânii.

Pentru luna mai, această suplimentare reprezintă un total de 2.940 de locuri suplimentare, pe sens. Anterior, în sezonul de vară, Austrian Airlines era programată să opereze 5 zboruri săptămânale (în zilele 1, 3, 4, 5 și 7), utilizând aeronave Embraer E195, cu o capacitate de 120 de locuri pe zbor.