Decizie drastică. Lufthansa anulează 20.000 de zboruri din cauza scumpirii combustibilului

Compania aeriană germană a anulat aproximativ 120 de zboruri zilnice începând de luni și a anunțat că va renunța la rutele neprofitabile cu plecare din München și Frankfurt până în octombrie, informează Financial Times.

„În total, 20.000 de zboruri pe distanțe scurte vor fi eliminate din program până în octombrie”, a transmis Lufthansa marți.

Planul exact pentru lunile de vară va fi publicat „la sfârșitul lunii aprilie sau începutul lunii mai” și va include „optimizări ale ofertei pe distanțe scurte pentru întreg sezonul de vară, asigurând astfel stabilitatea programului de zbor”, a adăugat compania.

Anunțul vine în contextul în care miniștrii Transporturilor din UE s-au reunit marți pentru a discuta măsuri menite să evite o criză de kerosen, după ce Agenția Internațională pentru Energie a avertizat că stocurile Europei ar putea ajunge pentru mai puțin de șase săptămâni.

Uniunea Europeană analizează opțiuni precum importul unui tip alternativ de combustibil pentru avioane din Statele Unite, care nu este utilizat în mod obișnuit în Europa, dar și posibilitatea de a permite companiilor aeriene să alimenteze cantități mai mari de combustibil în afara regiunii, a declarat comisarul european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas.

Comisia Europeană urmează să anunțe planuri pentru monitorizarea mai strictă a stocurilor de combustibil și, eventual, redistribuirea acestora între statele membre.

„Dacă această criză continuă, suntem pregătiți să intervenim și să oferim mai multă flexibilitate companiilor aeriene”, a declarat Tzitzikostas.