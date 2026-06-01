Prima pagină » Știri externe » Crimeea ajunge să utilizeze cai din cauza lipsei de combustibil

Crimeea ajunge să utilizeze cai din cauza lipsei de combustibil

Crimeea se confruntă cu probleme tot mai mari de aprovizionare cu combustibil după valul de atacuri asupra rafinăriilor rusești. Potrivit presei ucrainene, unii localnici au început să utilizeze cai pentru transport.
Crimeea ajunge să utilizeze cai din cauza lipsei de combustibil
Andreea Tobias
01 iun. 2026, 13:28, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Locuitorii din Crimeea au început deja să folosească caii din cauza penuriei de combustibil.

Potrivit analiștilor, în luna mai au avut loc cel puțin 30 de atacuri asupra Rusiei și a teritoriilor ocupate. Este cea mai mare cifră lunară de la începutul războiului, conform Nexta.

 

Opt dintre cele zece cele mai mari rafinării de petrol din Rusia au fost lovite. Unele dintre acestea fiind ținta atacurilor de mai multe ori.

Experții afirmă că această tactică îngreunează semnificativ reparațiile. De asemenea, menține instalațiile în afara funcționării pentru perioade mai lungi.

Ca urmare, rafinarea petrolului în Rusia a scăzut la cel mai mic nivel din 2009.

Moscova a impus deja restricții la exportul de combustibil și intervine pe piața internă.

Țara se confruntă cu creșterea prețurilor și cu riscuri tot mai mari de penurie localizată de benzină.

Recomandarea video

Sondaj: Știi ce daune acoperă asigurarea ta pentru locuință?
G4Media
„Uitați-vă la Sorana cum arată!” » Am mers să vorbim cu antrenorul care a lucrat cu 3 mari campioni ai tenisului românesc: „Aici ar putea fi un secret al ei”
GSP.ro
CTP pune la îndoială acțiunile lui Nicușor Dan după incidentul de la Galați: „De ce mai expulzăm consulul rus? Ca să ia voturi domnul Dan?”
Gandul
Câte mii de euro a primit eliminatul Gigi Burger, de la Antena 1, pentru cele 11 săptămâni la Survivor 2026
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Cristian Mungiu, după al doilea Palme d’Or: „Statul datorează 130.000.000 de euro cinematografiei. Să nu investim doar în kilometri de autostradă”
Libertatea
Alergie sau intoleranță alimentară? Semnele de avertizare pe care mulți le ignoră până devine prea târziu
CSID
Cod Rutier 2026: De la ce vârstă poate sta copilul pe scaunul din față? Regula pe care mulți părinți o ignoră
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia