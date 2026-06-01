Crimeea ajunge să utilizeze cai din cauza lipsei de combustibil

Locuitorii din Crimeea au început deja să folosească caii din cauza penuriei de combustibil.

Potrivit analiștilor, în luna mai au avut loc cel puțin 30 de atacuri asupra Rusiei și a teritoriilor ocupate. Este cea mai mare cifră lunară de la începutul războiului, conform Nexta.

People in Crimea are already switching to horses amid fuel shortages According to analysts, there were at least 30 strikes on Russia and occupied territories in May — the highest monthly figure since the start of the war. Eight of Russia’s ten largest oil refineries were hit,… pic.twitter.com/Cq1Kw9XTBX — NEXTA (@nexta_tv) June 1, 2026

Opt dintre cele zece cele mai mari rafinării de petrol din Rusia au fost lovite. Unele dintre acestea fiind ținta atacurilor de mai multe ori.

Experții afirmă că această tactică îngreunează semnificativ reparațiile. De asemenea, menține instalațiile în afara funcționării pentru perioade mai lungi.

Ca urmare, rafinarea petrolului în Rusia a scăzut la cel mai mic nivel din 2009.

Moscova a impus deja restricții la exportul de combustibil și intervine pe piața internă.

Țara se confruntă cu creșterea prețurilor și cu riscuri tot mai mari de penurie localizată de benzină.