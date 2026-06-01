CEO SoftBank: Revoluția inteligenței artificiale este „de 50 de ori mai mare” decât boom-ul dotcom

Revoluția IA este de 50 de ori mai mare decât revoluția Dotcom din anii 2000, a declarat luni pentru CNBC directorul general al SoftBank, Masayoshi Son.
Laura Buciu
01 iun. 2026, 13:53, Știri externe
„Cred că este de peste 10 ori, probabil de 50 de ori mai mare decât revoluția dotcom”, a declarat Son pentru CNBC, la Paris, la o zi după ce compania a anunțat că investește 75 de miliarde de euro pentru a construi infrastructură de IA în Franța.

„Chiar și dotcom a avut o bulă și a explodat, dar imediat după aceea, vârful bulei dotcom, anul 2000, nu a fost chiar un vârf. A fost ca un mic deal. A coborât, dar apoi a crescut mult, mult mai mult”, mai spune CEO-ul SoftBank

Cea mai mare investiție SoftBank în infrastructura AI din Europa, în Franța

Investiția Softbank, care marchează cea mai mare investiție a companiei în infrastructura de inteligență artificială din Europa, implică construirea a 3,1 GW de centre de date de inteligență artificială în regiunea nordică Hauts-de-France până în 2031, inclusiv în Dunkerque, Bosquel și Bouchain.

„Este o investiție masivă care vine”, a declarat Son reporterilor în timpul unei conferințe de presă de luni cu președintele francez Emmanuel Macron. „Facem deja asta în SUA, ne extindem mult în SUA, așa că avem impulsul necesar, putem face din Franța centrul Europei, iar Europa are nevoie de acest tip de tehnologie de inteligență artificială”.

Gigantul japonez de investiții colaborează cu compania franceză de inginerie Schneider Electric pentru a înființa un centru de producție industrială la scară largă în Dunkerque, ca parte a dezvoltării mai ample.

