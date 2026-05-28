14 profesii noi create de inteligența artificială. Unele există deja, altele par desprinse din SF

Inteligența artificială nu elimină doar locuri de muncă, le și creează. Boom-ul IA a generat sute de profesii noi, legate de utilizarea sau întreținerea tehnologiilor avansate, iar unele dintre ele sunt deja căutate pe piața muncii.

Marile companii reduc personalul, iar scepticii IA repetă același argument: roboții vor lua toate locurile de muncă.

Realitatea este mai nuanțată. În locul oportunităților pierdute apar altele noi, uneori în domenii pe care nu le-am fi anticipat.

SEO a murit. Trăiască AEO

Una dintre profesiile emergente este cea de specialist AEO – Answer Engine Optimization. SEO tradițional se baza pe cuvinte cheie și parametri tehnici. AEO pune accent pe răspunsuri precise la întrebările utilizatorilor, oricât de specifice.

Motoarele de căutare care integrează IA nu mai premiază paginile umplute cu text la subsol, o practică standard a vechiului SEO. Răspunsurile clare și precise sunt noul criteriu de relevanță. Specialiștii AEO sunt deja căutați activ pe platformele de recrutare.

O listă care surprinde

Publicația ucraineană Mezha.ua a alcătuit o listă cu 14 astfel de profesii.

Vibecoder – programatorul care nu scrie cod

O profesie în ascensiune este cea de vibecoder. Acesta este un programator de tip nou, care folosește asistenți AI precum GitHub Copilot, Claude sau Cursor. Nu scrie cod linie cu linie. Stabilește arhitectura și direcția generală, iar scrierea de rutină este delegată rețelelor neuronale. Vibecodingul a deschis lumea IT pentru oameni care înainte nu visau să intre în ea.

Inginer de date sintetice

Inteligența artificială are nevoie constantă de date noi pentru a învăța. Datele de calitate de pe internet se epuizează, iar folosirea informațiilor personale ridică probleme de confidențialitate. Inginerul de date sintetice creează algoritmi care generează seturi artificiale de informații: texte, imagini medicale, tranzacții financiare, corecte matematic și sigure juridic. Practic, acești specialiști produc „hrana” pentru noile generații de IA.

Registrator de teren – fără AI, dar datorită ei

Internetul este supraîncărcat cu conținut generat artificial. Dezvoltatorii de algoritmi au nevoie urgentă de date unice din lumea fizică, pe care rețelele neuronale nu le-au văzut niciodată. Registratorii de teren umblă pe străzi, în natură sau la fabrici cu microfoane, lidari și camere de înaltă rezoluție. Înregistrează sunete, realizează hărți 3D și scanează texturi rare. Această informație pură este apreciată de marile companii de IA la greutatea aurului.

Inginer de prompturi

Inginerul de prompturi știe să „comunice” cu inteligența artificială în propria ei limbă. Știe exact ce comenzi, variabile și contexte trebuie transmise modelului pentru un rezultat controlat și previzibil. Profesia nu cere neapărat abilități tehnice avansate. Creativitatea, logica și simțul filologic sunt mai valoroase.

Specialist în implementarea AI

Multe companii au auzit de AI, dar nu știu cum să o integreze. Specialistul în implementarea AI analizează procesele interne și identifică punctele de intrare pentru noile tehnologii. Automatizează asistența clienților, conectează AI la analiza vânzărilor, instruiește departamentele să folosească generatoarele de imagini. Este puntea dintre tehnologie și afacerile obișnuite.

Specialist în reciclarea echipamentelor AI

Centrele de date sunt pline de plăci video și procesoare puternice. Tehnologia avansează atât de rapid, încât hardware-ul devine învechit în câțiva ani. Nu poate fi aruncat – normele ecologice și prezența metalelor rare impun reciclare specializată. Cererea de specialiști în reciclarea ecologică a echipamentelor pentru centre de date a explodat. Este muncă fizică, bine remunerată.

Tehnician în răcirea cu lichid a centrelor de date

Serverele de AI degajă o cantitate colosală de căldură. Sistemele de răcire cu aer nu mai fac față. Industria a trecut la sisteme complexe de răcire cu lichid. Pentru ca pompele să funcționeze corect și lichidul să circule 24/7, sunt necesari tehnicieni de înaltă calificare. Fără ei, infrastructura AI s-ar supraîncălzi și s-ar opri.

Etnograf AI

Jumătate din paginile de internet sunt în engleză. AI antrenată predominant pe texte în engleză preia tipare de gândire specifice vorbitorilor acestei limbi. Etnografii AI adaptează modelele neuronale la particularitățile altor limbi și culturi. O omisiune în acest domeniu poate genera erori grave sau scandaluri internaționale.

Creator de conținut AI

Înainte, un spot publicitar de calitate necesita o întreagă echipă. Acum, o singură persoană cu abonamente la serviciile potrivite poate produce muzică, video, grafică și scenarii. Creatorul de conținut AI este regizorul noii generații. Nu dirijează actori, ci algoritmi.

Antrenor AI

Un model lingvistic nu se naște inteligent și etic. După ce absoarbe terabytes de text de pe internet – inclusiv conținut toxic – trebuie educat și configurat. Antrenorul AI este cel care face această muncă.