Șeful OpenAI spune că este puțin probabil ca inteligența artificială să ducă la o „apocalipsă a locurilor de muncă”

Directorul general al OpenAI, Sam Altman, a declarat marți că dezvoltarea și adoptarea rapidă a inteligenței artificiale nu vor duce la o „apocalipsă a locurilor de muncă” la nivel global.
Iulian Moşneagu
26 mai 2026, 10:58, Economic
Altman a vorbit la o conferință a Commonwealth Bank of Australia, la Sydney. El a spus că, la început, era îngrijorat de impactul pe care AI l-ar putea avea asupra pieței muncii, relatează Reuters.

Șeful OpenAI a afirmat că el și echipa sa au estimat corect, în mare parte, evoluția tehnologică după lansarea ChatGPT, în 2022. În schimb, a spus el, au greșit destul de mult în privința efectelor sociale și economice.

Mă bucur că m-am înșelat în privința asta; credeam că până acum ar fi existat un impact mai mare asupra eliminării locurilor de muncă de nivel începător din sectorul administrativ decât s-a întâmplat de fapt”, i-a spus Altman directorului general al CBA, Matt Comyn.

Un număr tot mai mare de companii globale, inclusiv HSBC, Amazon, Standard Chartered și CBA, au anunțat că unele posturi din cadrul companiilor lor sunt înlocuite de AI.

Partea „umană” a muncii rămâne de neînlocuit

Altman a spus că și-a dat seama că, deși AI este folosită tot mai mult în multe industrii și locuri de muncă, există în continuare o „parte umană” care nu poate fi înlocuită.

El a spus că a folosit AI pentru a răspunde la mesaje pe Slack și la emailuri, dar a revenit apoi la a răspunde personal la unele dintre ele.

„Chiar ne pasă de interacțiunile noastre cu oamenii, iar acest lucru, care îmi ocupă o mare parte din timp, nu este ceva ce îmi pot imagina că voi externaliza către AI prea curând”, a subliniat Altman.

Această realizare l-a făcut să creadă că interacțiunea umană necesară în multe locuri de muncă nu va fi înlocuită de AI.

„Asta m-a făcut, în sensuri atât pozitive, cât și negative, să îmi actualizez perspectiva și să cred că imaginea locurilor de muncă va fi probabil foarte diferită de ceea ce credeam”, a adăugat Altman.

„Nu cred că vom avea acea apocalipsă a locurilor de muncă despre care vorbesc sau pe care o promovează unele companii din domeniul nostru”, mai spus șeful OpenAI.

OpenAI se pregătește să depună în mod confidențial documentele pentru o ofertă publică inițială în SUA în următoarele săptămâni, a relatat Reuters săptămâna trecută. Compania ar putea viza o evaluare de 1.000 de miliarde de dolari și ar putea atrage cel puțin 60 de miliarde de dolari, a relatat Reuters în octombrie.

