„Războiul” din inteligența artificială se mută în infrastructură. OpenAI lansează un serviciu de acces garantat la resurse de calcul pe termen lung

Compania OpenAI a anunțat marți lansarea unui nou serviciu cu scopul de a oferi companiilor siguranța că vor avea acces neîntrerupt la infrastructura și puterea de calcul necesare pentru a rula aplicații și sisteme complexe bazate pe inteligență artificială, fără riscul unor blocaje tehnice.
Sursa foto: May James/SOPA Images via ZUMA Press Wire
Petre Apostol
20 mai 2026, 00:14, Știrile zilei
Anunțul companiei OpenAI, deținătoarea ChatGPT, vine în aceeași zi în care rivalii de la Google au prezentat investiții masive în tehnologie și o nouă strategie bazată pe inteligența artificială.

Totodată, confirmă că bătălia din Silicon Valley nu se mai dă doar pe funcțiile programelor, ci pe capacitatea centrelor de date de a susține consumul uriaș de energie și procesare.

Certitudine și contracte pe termen lung pentru companii

Prin acest nou program, OpenAI le permite clienților mari să își rezerve din timp resurse de calcul prin angajamente contractuale pe perioade cuprinse între 1 și 3 ani. Reducerile de preț oferite de OpenAI cresc progresiv, în funcție de valoarea investiției anuale asumate de client.

Companiile înscrise în program își vor putea folosi bugetul alocat în mod flexibil, accesând întreaga gamă de produse și modele de inteligență artificială din portofoliul OpenAI, în funcție de evoluția propriilor proiecte.

Pilonii principali ai noului serviciu

Acces garantat pentru activități critice: Tehnologia asigură resurse dedicate pentru sistemele de producție ale companiilor, pentru aplicațiile folosite direct de clienți și pentru noii asistenți virtuali autonomi care rulează continuu.

Predictibilitatea costurilor: Firmele își pot planifica bugetele pe baza unor alocări clare de consum, având libertatea de a muta resursele între furnizorii de servicii cloud parteneri și diversele versiuni de modele AI.

Adaptare la creșterea afacerii: Capacitatea rezervată poate fi dimensionată și modificată în funcție de estimările de extindere a produselor sau de planurile de dezvoltare pe mai mulți ani.

Conform reprezentanților OpenAI, noua generație de produse tehnologice va fi dominată de organizațiile care pot crește rapid și pot integra inteligența artificială în activitățile zilnice, fără teama că infrastructura din spate nu va putea ține pasul cu volumul de date.

