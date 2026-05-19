Acțiunile companiilor software cresc. Traderii mizează pe noi câștiguri

Acțiunile companiilor software au înregistrat marți noi creșteri pe Wall Street, iar investitorii pariază că perioada dificilă pentru sectorul tehnologic ar putea fi aproape de final.
Maria Miron
19 mai 2026, 17:29, Știrile zilei
Fondul iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV), care urmărește marile companii software americane, a crescut cu peste 1% și a ajuns cu peste 20% peste minimele atinse în aprilie. Potrivit CNBC, pentru mulți investitori această revenire este suficientă pentru a marca intrarea într-o nouă piață „bull”, caracterizată prin creșteri susținute.

În același timp, pentru a doua zi consecutiv, producătorii de semiconductori au continuat să tragă în jos indicele Nasdaq-100 – care reunește unele dintre cele mai mari companii de tehnologie listate în SUA.

Pariuri pe creșterea Microsoft

În ședința precedentă de pe Wall Street, datele din piața opțiunilor – unde investitorii fac pariuri privind evoluția burselor – au arătat un optimism tot mai mare pentru sectorul software. Traderii au plasat mii de pariuri financiare pe fondul IGV (care urmărește cele mai mari companii software americane), semn că mulți investitori cred că perioada cea mai dificilă pentru sector a trecut.

Printre cele mai mari tranzacții ale zilei s-a numărat și un pariu de 32 de milioane de dolari pe creșterea acțiunilor Microsoft, semn că unii investitori se așteaptă la noi avansuri ale companiei.

Semne de revenire pentru sectorul software

Optimismul investitorilor a fost alimentat și de raportul publicat de Bank of America, una dintre cele mai mari instituții financiare din SUA. Banca a recomandat cumpărarea acțiunilor ServiceNow, o companie specializată în aplicații și servicii digitale pentru firme. După publicarea raportului, acțiunile companiei au crescut cu 9% într-o singură ședință bursieră.

Și Salesforce, unul dintre cei mai mari furnizori de programe pentru managementul relațiilor cu clienții și vânzări, a revenit pe creștere, cu un avans de 3,5%, după mai multe luni dificile pentru sectorul software.

Securitatea cibernetică rezistă declinului din tech

Unul dintre puținele domenii tehnologice care a continuat să crească constant în ultimele luni a fost cel al securității cibernetice.

Fondul bursier HACK al companiei Amplify ETFs, care urmărește evoluția firmelor din domeniul protecției sistemelor informatice și a datelor, a crescut cu 16% din aprilie, după ce acțiunile CrowdStrike și Palo Alto Networks, două companii americane cunoscute pentru soluțiile lor de protecție împotriva atacurilor cibernetice, au atins maxime istorice.

Sectorul software, sub presiunea AI

Companiile software au fost puternic afectate în 2026 de îngrijorările investitorilor că noile sisteme bazate pe inteligență artificială ar putea înlocui o parte dintre programele și serviciile software clasice. Chiar și după revenirea recentă, fondul IGV este încă în scădere cu 12% de la începutul anului.

