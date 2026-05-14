Microsoft transformă Edge într-un browser centrat pe inteligență artificială

Compania Microsoft a anunțat miercuri noapte o serie de actualizări majore pentru browserul său Edge, extinzând integrarea funcțiilor bazate pe inteligență artificială prin intermediul Copilot pe desktop și dispozitive mobile.
sursă foto: Rafael Henrique/SOPA Images via ZUMA Press Wire
Petre Apostol
14 mai 2026, 08:59, Știrile zilei
Noua actualizare introduce funcția „Journeys”, care organizează istoricul de navigare în funcție de teme și proiecte. Aceasta oferă rezumate generate automat și sugestii pentru continuarea activităților începute anterior.

Potrivit Microsoft, funcția este concepută pentru a-i ajuta pe utilizatori să „reia de unde au rămas”, fără a mai căuta manual printre zeci sau sute de pagini accesate anterior. Compania oferă ca exemplu planificarea unei vacanțe sau documentarea pentru un hobby, cazuri în care Copilot poate grupa automat filele și istoricul asociat.

În prezent, funcția este disponibilă gratuit pe desktop în piețele de limbă engleză și pe mobil în Statele Unite ale Americii.

Actualizarea permite, de asemenea, ca asistentul Copilot să analizeze simultan mai multe file deschise și să compare informații între ele, pentru a oferi răspunsuri contextualizate. Microsoft susține că funcția poate simplifica activități precum compararea ofertelor, organizarea unei călătorii sau continuarea unor cercetări începute anterior.

Compania a precizat că Edge poate utiliza istoricul de navigare și conversațiile anterioare pentru a furniza „răspunsuri mai relevante și de calitate mai ridicată”, însă doar cu acordul utilizatorului.

Noua abordare schimbă modul tradițional în care este utilizat istoricul browserului, întrucât informațiile sunt prezentate sub forma unor rezumate generate de inteligența artificială, și nu ca o simplă listă cronologică de site-uri și linkuri.

În același timp, Microsoft continuă să integreze funcții suplimentare în Edge, inclusiv generarea de quiz-uri și materiale de studiu pe baza paginilor web accesate, un asistent de redactare integrat și posibilitatea de a transforma conținutul filelor deschise în podcasturi audio.

Compania a mai anunțat o pagină de start redesenată pentru Edge, care combină funcțiile de căutare, navigare și chat într-o singură interfață.

De asemenea a precizat că, odată cu noua actualizare, va retragere funcția „Copilot Mode”.

