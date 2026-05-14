Prima pagină » Știrile zilei » NYP: Trump i-a lăsat lui Vance instrucțiuni secrete în cazul în care va fi eliminat

NYP: Trump i-a lăsat lui Vance instrucțiuni secrete în cazul în care va fi eliminat

Președintele american Donald Trump i-a lăsat vicepreședintelui J.D. Vance o scrisoare cu instrucțiuni în cazul în care ar fi „eliminat”, a dezvăluit adjunctul președintelui Sebastian Gorka în cadrul podcastului „Pod Force One”, potrivit New York Post .
NYP: Trump i-a lăsat lui Vance instrucțiuni secrete în cazul în care va fi eliminat
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Sorina Matei
14 mai 2026, 09:31, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

„Există o scrisoare în sertarul biroului lui Resolute adresată vicepreședintelui, în cazul în care i se întâmplă ceva (n.r. lui Donald Trump)… Avem protocoale”, a declarat Gorka în cadrul podcastului.

El a menționat că nu are nicio îngrijorare cu privire la presupusele tentative de asasinat asupra lui Trump de către un „adversar străin”.

Cu toate acestea, Sebastian Gorka a reamintit că Statele Unite au reguli de succesiune: conform Constituției americane, dacă actualul președinte moare, puterile sale trec imediat la vicepreședinte.

Cea mai recentă tentativă de asasinat asupra președintelui Donald Trump a avut loc pe 26 aprilie la Cina corespondenților acreditați pe Casa Albă, găzduită de hotelul Washington Hilton.

Profesorul Cole Allen, în vârstă de 31 de ani, care rezervase o cameră la hotel, a tras cu o pușcă asupra unui agent al Serviciilor Secrete. A doua zi, a fost acuzat de tentativa de asasinat asupra președintelui Trump.

În iulie 2024, în Butler, Pennsylvania, Donald Trump a fost rănit la urechea dreaptă în timpul unui miting electoral. Atacatorul, Thomas Matthew Crooks, a deschis focul de pe un acoperiș apropiat înainte de a fi neutralizat.

În septembrie 2024, West Palm Beach, Florida, un bărbat înarmat a fost interceptat de Serviciile Secrete la marginea terenului de golf unde Trump se afla la acel moment. Suspectul a fost arestat înainte de a trage.

Liderul american a fost, până în prezent, ținta a trei tentative de asasinat.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Selgros România s-a luptat 10 ani ca o firmă autohtonă să nu-i mai folosească numele
G4Media
Cele două cuvinte spuse de Chivu la telefon, imediat cum s-a terminat finala Cupei Italiei
GSP.ro
Vin zile grele pentru vatmanii STB. De ce vrea Primăria Capitalei să-i transforme în șoferi de autobuz. „Pe unii dintre ei îi mai salvează pensia”
Gandul
Ce au găsit medicii pe trupul lui Alexandru, copilul care a fost dispărut. Abia acum s-a aflat!
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Donald Trump a lăsat instrucțiuni clare în cazul în care va fi asasinat. Ce trebuie să facă JD Vance, scrie New York Post
Libertatea
Care este cea mai sănătoasă brânză din supermarket, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic: „O să strâmbați din nas”
CSID
UE schimbă permisul de conducere pentru șoferii de mașini electrice, dar vor fi afectați și posesorii de rulote și remorci
Promotor