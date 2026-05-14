NYP: Trump i-a lăsat lui Vance instrucțiuni secrete în cazul în care va fi eliminat

„Există o scrisoare în sertarul biroului lui Resolute adresată vicepreședintelui, în cazul în care i se întâmplă ceva (n.r. lui Donald Trump)… Avem protocoale”, a declarat Gorka în cadrul podcastului.

El a menționat că nu are nicio îngrijorare cu privire la presupusele tentative de asasinat asupra lui Trump de către un „adversar străin”.

Cu toate acestea, Sebastian Gorka a reamintit că Statele Unite au reguli de succesiune: conform Constituției americane, dacă actualul președinte moare, puterile sale trec imediat la vicepreședinte.

Cea mai recentă tentativă de asasinat asupra președintelui Donald Trump a avut loc pe 26 aprilie la Cina corespondenților acreditați pe Casa Albă, găzduită de hotelul Washington Hilton.

Profesorul Cole Allen, în vârstă de 31 de ani, care rezervase o cameră la hotel, a tras cu o pușcă asupra unui agent al Serviciilor Secrete. A doua zi, a fost acuzat de tentativa de asasinat asupra președintelui Trump.

În iulie 2024, în Butler, Pennsylvania, Donald Trump a fost rănit la urechea dreaptă în timpul unui miting electoral. Atacatorul, Thomas Matthew Crooks, a deschis focul de pe un acoperiș apropiat înainte de a fi neutralizat.

În septembrie 2024, West Palm Beach, Florida, un bărbat înarmat a fost interceptat de Serviciile Secrete la marginea terenului de golf unde Trump se afla la acel moment. Suspectul a fost arestat înainte de a trage.

Liderul american a fost, până în prezent, ținta a trei tentative de asasinat.