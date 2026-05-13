Prima pagină » Știri externe » Trump zboară spre China împreună cu Elon Musk și Jensen Huang de la Nvidia la bordul Air Force One

Trump zboară spre China împreună cu Elon Musk și Jensen Huang de la Nvidia la bordul Air Force One

Elon Musk, directorul executiv al Tesla, călătorește în China alături de președintele Donald Trump la bordul avionului Air Force One, a declarat marți un oficial al Casei Albe. Liderul american se îndreaptă spre Beijing pentru o întâlnire la nivel înalt cu președintele chinez Xi Jinping.
Trump zboară spre China împreună cu Elon Musk și Jensen Huang de la Nvidia la bordul Air Force One
Sursa foto: Francis Chung/POOL/CNP via ZUMA Press Wire
Laura Buciu
13 mai 2026, 07:34, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Prezentatorul Fox News, Sean Hannity, se află, de asemenea, la bord. CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, care nu figura pe lista inițială de invitați, s-a îmbarcat în avion.

Avionul va avea o escală pentru realimentare în Anchorage, Alaska, potrivit raportului comun al Casei Albe, citat de Anadolu.

Nvidia a confirmat că Huang se va alătura lui Trump pentru călătoria în China, declarând într-un comunicat că acesta „participă la summit la invitația președintelui Trump pentru a sprijini America și obiectivele administrației”.

Mai mulți directori executivi și șefi de companii de top îl vor însoți pe Trump ca parte a delegației de afaceri americane.

Vizita, care va avea loc în perioada 13-15 mai, este prima efectuată de un președinte american în China din 2017 și a fost inițial planificată pentru luna aprilie, înainte de a fi amânată din cauza războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

Se așteaptă ca Taiwanul, comerțul, războiul cu Iranul și inteligența artificială să domine agenda, oficialii de ambele părți petrecând luni de zile negociind detaliile înaintea întâlnirii, care este urmărită cu mare atenție.

Trump și-a anunțat pentru prima dată planurile de a vizita China în timpul întâlnirii față în față cu Xi la summitul de la Busan din Coreea de Sud, pe 30 octombrie.

Beijingul a semnalat că va acorda prioritate politicii SUA privind Taiwanul în timpul discuțiilor, în timp ce se așteaptă ca Trump să facă presiuni pentru progrese în domeniul comerțului și Strâmtorii Ormuz.

 

Recomandarea video

Paranoia la Kremlin: Se pregătește debarcarea lui Putin?
G4Media
Orașul care „se scufundă cu 2 centimetri pe lună” » NASA monitorizează situația
GSP.ro
Toate ordonanțele emise de Bolojan pe ultima sută de metri se destramă. Un al doilea document intrat în posesia Gândul confirmă. Despre ce OUG este vorba
Gandul
Cine este femeia pe care se bazează Cabral după ce a ajuns aproape de faliment
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
Nicușor Dan spune că are în minte o variantă de premier. Scenariu politic pe care președintele îl exclude categoric
Libertatea
Cum arată vila spectaculoasă în care locuiesc Andreea Bălan și Victor Cornea. Casa de lux are piscină și o grădină uriașă
CSID
Ambasadorul Ucrainei la București: Am crescut producția de vehicule blindate cu 488%. Mesajul transmis României
Promotor