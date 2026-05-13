Trump zboară spre China împreună cu Elon Musk și Jensen Huang de la Nvidia la bordul Air Force One

Prezentatorul Fox News, Sean Hannity, se află, de asemenea, la bord. CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, care nu figura pe lista inițială de invitați, s-a îmbarcat în avion.

Avionul va avea o escală pentru realimentare în Anchorage, Alaska, potrivit raportului comun al Casei Albe, citat de Anadolu.

Nvidia a confirmat că Huang se va alătura lui Trump pentru călătoria în China, declarând într-un comunicat că acesta „participă la summit la invitația președintelui Trump pentru a sprijini America și obiectivele administrației”.

Mai mulți directori executivi și șefi de companii de top îl vor însoți pe Trump ca parte a delegației de afaceri americane.

Vizita, care va avea loc în perioada 13-15 mai, este prima efectuată de un președinte american în China din 2017 și a fost inițial planificată pentru luna aprilie, înainte de a fi amânată din cauza războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

Se așteaptă ca Taiwanul, comerțul, războiul cu Iranul și inteligența artificială să domine agenda, oficialii de ambele părți petrecând luni de zile negociind detaliile înaintea întâlnirii, care este urmărită cu mare atenție.

Trump și-a anunțat pentru prima dată planurile de a vizita China în timpul întâlnirii față în față cu Xi la summitul de la Busan din Coreea de Sud, pe 30 octombrie.

Beijingul a semnalat că va acorda prioritate politicii SUA privind Taiwanul în timpul discuțiilor, în timp ce se așteaptă ca Trump să facă presiuni pentru progrese în domeniul comerțului și Strâmtorii Ormuz.