„China este foarte fericită că deschid definitiv Strâmtoarea Ormuz.

Fac asta pentru ei și pentru întreaga lume.

Această situație nu se va mai repeta niciodată. Au fost de acord să nu trimită arme Iranului.

Președintele Xi mă va îmbrățișa copios când voi ajunge acolo peste câteva săptămâni.

Lucrăm împreună inteligent și foarte bine! Nu este asta mai bun decât lupta??? DAR LUAȚI AMINTE, suntem foarte buni la luptă, dacă trebuie – mult mai bine decât oricine altcineva!!!

Președintele DJT”, scrie Donald Trump pe Truth Social.

Într-un interviu pe Fox News, Donald Trump a spus că războiul din Iran ar putea fi rezolvat „aproape imediat”.

Președintele SUA a dezvăluit că i-a scris o epistolă președintelui XI Jinping:

„I-am scris o scrisoare lui Xi. L-am rugat să nu dea arme Iranului. Mi-a scris o scrisoare și spune că, în esență, nu face asta. Xi este o persoană care are nevoie de petrol; noi nu. (…)Nu avem nicio mașină chinezească în toată țara. China distruge companiile auto din Europa”.

„Dacă China face asta, China va avea probleme mari, bine?”, a spus Trump.

Avertismentul vine în contextul în care evaluările serviciilor secrete americane indică faptul că China s-ar putea pregăti să furnizeze Iranului, sau ar fi putut deja să furnizeze, sisteme de apărare aeriană cu rachete detașabile, potrivit mai multor agenții de știri care relatează despre evaluările serviciilor secrete, deși oficialii avertizează că informațiile nu sunt definitive și nu există dovezi că armele au fost folosite împotriva forțelor americane sau israeliene.

Avertismentul lui Trump vine și înaintea unei întâlniri cu miză mare cu președintele chinez Xi Jinping, cei doi lideri urmând să organizeze un summit la Beijing în luna mai, după ce acesta a fost amânat din cauza conflictului în curs.

Discuțiile vor acoperi probabil o serie de probleme, inclusiv tensiunile comerciale, Taiwanul și războiul în care este implicat Iranul, punând o presiune suplimentară asupra relațiilor dintre SUA și China, pe măsură ce cresc îngrijorările cu privire la potențialul rol al Beijingului în conflict.

Liderul american a vorbit pe Fox News și de prețurile petrolului: „Dacă mi-ai fi spus că vom ajunge la doar 92 de dolari pe baril, aș fi fost foarte surprins. Sunt foarte fericit. (…) M-au citat greșit. Cred că petrolul va reveni la nivelurile la care era. Spun că mă aștept ca petrolul să fie ridicat la alegerile intermediare”.