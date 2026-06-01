Pentagonul le-a interzis în mod ilegal soldaților transgender să se înroleze în armata SUA, afirmă o instanță americană

O politică a administrației Trump a interzis în mod ilegal accesul persoanelor transgender la serviciul militar, a hotărât luni un complet divizat de judecători ai Curții Federale de Apel din SUA.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
01 iun. 2026, 21:29, Știri externe
Completul format din trei judecători ai Curții de Apel a SUA din districtul Columbia a concluzionat, luni, că ordinul executiv al președintelui Donald Trump de a exclude soldații transgender din serviciul militar încalcă probabil drepturile lor constituționale, potrivit Associated Press. 

Administrația a făcut apel după ce judecătoarea federală Ana Reyes a emis  o ordonanță preliminară solicitată de avocații a șase persoane transgender care sunt membri activi ai armatei și a altor două persoane care doresc să se înroleze în armată. Majoritatea curții de apel a decis că ordonanța ar trebui să se limiteze la reclamanții care servesc în prezent în armată, dar nu și la cei care doresc să se înroleze.

În ianuarie anul trecut, Trump a semnat  un ordin executiv care susține că identitatea sexuală a membrilor transgender ai armatei „intră în conflict cu angajamentul unui soldat față de un stil de viață onorabil, sincer și disciplinat, chiar și în viața personală” și susținea că este „dăunătoare pregătirii militare”.

Ca răspuns la ordin, secretarul apărării Pete Hegseth a emis o politică care îi descalifică prezumtiv pe cei cu disforie de gen din serviciul militar. Disforia de gen este suferința pe care o simte o persoană deoarece genul atribuit și identitatea de gen nu se potrivesc. Această afecțiune medicală a fost asociată cu depresia și gândurile suicidale.

Ce spun judecătorii?

Politica „pare să fie motivată de simpla dorință de a face rău unui grup nepopular din punct de vedere politic: persoanele care se identifică ca transgender”, a scris judecătorul Robert Wilkins în numele majorității. Wilkins a fost numit în funcție de președintele democrat Barack Obama.

Într-o opinie separată, judecătorul Justin Walker a afirmat că magistrații nu au competența de a pune la îndoială decizia de a exclude soldații transgender.

„Nu avem nici expertiza, nici autoritatea necesare pentru a decide dacă armata poate să-i excludă pe reclamanți din rândurile sale. Constituția atribuie această autoritate Congresului și Comandantului Suprem”, a scris Walker, care a fost numit de Trump, un republican.

Judecătoarea Judith Rogers, care a fost numită de președintele democrat Bill Clinton, s-a alăturat opiniei lui Wilkins, dar a exprimat și ea o opinie parțial disidentă.

