Armata americană a lansat un nou atac asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri: Patru morți

Operațiunea face parte din seria de atacuri asupra unor ambarcațiuni despre care administrația Trump spune că transportă droguri în apele Americii Latine, potrivit AP.

După acest ultim atac, bilanțul a ajuns la 175 de morți de la începutul operațiunilor, în septembrie.

Comandamentul Sudic al SUA a publicat marți imagini aeriene în care se vede o ambarcațiune lovită. Armata anunțase anterior că a atacat două bărci sâmbătă și încă una luni.

On April 14, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/RH5ldx9tN0 — U.S. Southern Command (@Southcom) April 14, 2026

Donald Trump a declarat că Statele Unite se află într-un „conflict armat” cu cartelurile din America Latină și a susținut că atacurile sunt necesare pentru a opri traficul de droguri spre SUA și numărul mare de decese provocate de supradoze.

Criticii contestă atât legalitatea acestor atacuri, cât și eficiența lor. Ei arată că fentanilul care provoacă multe dintre supradozele fatale ajunge de obicei în SUA pe cale terestră, din Mexic, unde este produs cu substanțe chimice importate din China și India.