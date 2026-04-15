Prima pagină » Știri externe » Armata americană a lansat un nou atac asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri: Patru morți

Armata SUA a lansat marți un nou atac asupra unei ambarcațiuni suspectate că transporta droguri în estul Oceanului Pacific, ucigând patru persoane. Este al patrulea astfel de atac anunțat în ultimele zile.
Iulian Moşneagu
15 apr. 2026, 07:40, Știri externe

Operațiunea face parte din seria de atacuri asupra unor ambarcațiuni despre care administrația Trump spune că transportă droguri în apele Americii Latine, potrivit AP.

După acest ultim atac, bilanțul a ajuns la 175 de morți de la începutul operațiunilor, în septembrie.

Comandamentul Sudic al SUA a publicat marți imagini aeriene în care se vede o ambarcațiune lovită. Armata anunțase anterior că a atacat două bărci sâmbătă și încă una luni.

 

Donald Trump a declarat că Statele Unite se află într-un „conflict armat” cu cartelurile din America Latină și a susținut că atacurile sunt necesare pentru a opri traficul de droguri spre SUA și numărul mare de decese provocate de supradoze.

Criticii contestă atât legalitatea acestor atacuri, cât și eficiența lor. Ei arată că fentanilul care provoacă multe dintre supradozele fatale ajunge de obicei în SUA pe cale terestră, din Mexic, unde este produs cu substanțe chimice importate din China și India.

PSD stabilește duminică întrebarea pentru referendumul intern de luni: Îl mai susține partidul pe Ilie Bolojan ca premier sau nu
G4Media
Armata a identificat grupuri de drone care se îndreptau spre România. Oamenii din Tulcea şi Ismail au primit mesaje prin Ro-Alert
Gandul
Câți bani a primit eliminata Iuliana Dup, de la Pro TV, pentru cele 15 săptămâni de Desafio
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
Fugarul Daniel Dragomir pierde pe fond cererea de revizuire a condamnării. Instanța, despre „probele” fostului ofițer SRI: „Mărturia din auzite este inadmisibilă”
Libertatea
Ți-a rămas drob de miel? Câte luni rezistă în congelator, de fapt. Care e limita optimă și care este limita maximă
CSID
Chinezi au prezentat sistemul hibrid cu inteligență artificială care va bate Toyota
Promotor