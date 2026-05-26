Prima pagină » Știrile zilei » Poliția thailandeză, din ce în ce mai inventivă: s-a costumat în dansatoare ca să prindă traficanți de droguri. Cum s-a deghizat și în lei dansatori 

Polițiștii thailandezi s-au îmbrăcat în dansatoare pentru a prinde un traficant de droguri notoriu, relatează presa locală.
Sorina Matei
26 mai 2026, 15:05, Știri externe
O forță de poliție thailandeză, formată în mare parte din bărbați, s-a îmbrăcat într-o trupă de dans feminin pentru a prinde un traficant de droguri notoriu, a relatat presa locală.

Ofițerii au distribuit pe rețelele de socializare o fotografie în care pozau în rochii strălucitoare și zâmbeau larg după o operațiune reușită în Tha Luang, estul Thailandei. Un suspect încătușat stă în mijlocul grupului plin de farmec.

Imaginile s-au viralizat în toată presa internațională.

Poliția a declarat că a găsit asupra suspectului 53 de pastile de metamfetamină, peste 200 de pungi de plastic pentru ambalarea drogurilor și un telefon mobil.

Ofițerii mascați au decis să participe la un festival stradal local pentru a-l lua prin surprindere pe dealer.

Nu este prima dată când poliția thailandeză folosește deghizări bizare pentru a prinde suspecții. Recent, ofițerii din capitala Bangkok s-au îmbrăcat în lei dansatori în timpul sărbătorilor de Anul Nou pentru a prinde un hoț.

Imaginile publicate atunci de departamentul de poliție din Bangkok au arătat ofițeri îmbrăcați într-un costum de leu roșu și auriu dansând spre suspect în timp ce acesta trecea printr-un târg de Anul Nou Lunar.

Ofițerul deghizat în leu sare apoi asupra suspectului și îl imobilizează rapid la pământ în templul din Nonthaburi, o provincie din Bangkok.

Poliția anunțase că hoțul, un bărbat în vârstă de 33 de ani, este acuzat că a spart casa unui comandant al poliției locale din Bangkok de trei ori într-o lună. Era suspectat că a furat obiecte de valoare în valoare de aproximativ 2 milioane de baht (47.700 de lire sterline).

Poliția a spus atunci că că a încercat să-l aresteze pe bărbat de mai multe ori, dar acesta i-a observat pe ofițerii trimiși pe urmele lui și a fugit.

Ulterior l-au identificat urmărind amuletele furate pe care le vânduse și au aflat că vizita frecvent templele din Nonthaburi.

Leii dansatori participă la Anul Nou Lunar, iar obiceiul le permitea ofițerilor să se ascundă în timpul operațiunii. Poliția a anunțat atunci că suspectul a mărturisit jafurile, spunând că a furat pentru a cumpăra droguri și a juca jocuri de noroc.

