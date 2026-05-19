Prima pagină » Știri externe » 13.000 de euro datorii la chirie, 3,7 milioane amendă: cum a ajuns un tată de familie să transporte o tonă de droguri prin Franța

Ora 2:00 noaptea. Franța. Autostrada A71 nord de Clermont-Ferrand. O dubă albă venită din Spania e oprită de rutină la o stație de taxare. Nu e supraîncărcată, nu pare suspectă. Ofițerii deschid totuși spatele și găsesc 30 de valize cu 1,2 tone de rășină de canabis. Șoferul: un tată de familie de 31 de ani, care voia să-și plătească restanțele la chirie.
Sursa foto: Pexels
Luiza Moldovan
19 mai 2026, 13:45, Știri externe
Un șofer de ridesharing în vârstă de 31 de ani, fără antecedente penale, a fost condamnat luni la cinci ani de închisoare de către tribunalul din Clermont-Ferrand, după ce a fost prins transportând 1,2 tone de rășină de canabis ascunse în 30 de valize, într-o dubă albă venită din Spania, scrie Le Parisien.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, bărbatul a primit o amendă vamală de 3,785 milioane de euro – valoarea estimată a mărfii confiscate.

Totul a pornit de la o datorie de 13.000 de euro reprezentând restanțe la chirie.

Prins la două noaptea, la o stație de taxare

În noaptea de 8 spre 9 aprilie, o patrulă vamală a oprit pentru control duba albă la punctul de taxare Gerzat, la nord de Clermont-Ferrand, pe autostrada A71. Vehiculul nu părea supraîncărcat și nu ridica suspiciuni.

Ofițerii au decis totuși să deschidă spatele – și au găsit 30 de valize, fiecare conținând aproximativ 40 de kilograme de drog.

Bărbatul, rezident în Seine-Saint-Denis și șofer de ridesharing în regiunea pariziană, se îndrepta spre Paris după ce ridicase marfa din Spania.

„Știam că e ilegal”

Comparut luni în fața judecătorului, în cadrul unei audieri în regim de urgență, bărbatul – descris de avocatul său drept un om de familie – a recunoscut că acceptase transportul știind că este ilegal. Fusese contactat de un client cu o ofertă de muncă între Spania și Franța și, îndatorat cu 13.000 de euro, a acceptat.

Condamnat la cinci ani de închisoare și o amendă de aproape patru milioane de euro pentru o datorie de 13.000 – acesta este bilanțul unei decizii luate, spune el, din disperare.

