13.000 de euro datorii la chirie, 3,7 milioane amendă: cum a ajuns un tată de familie să transporte o tonă de droguri prin Franța

Un șofer de ridesharing în vârstă de 31 de ani, fără antecedente penale, a fost condamnat luni la cinci ani de închisoare de către tribunalul din Clermont-Ferrand, după ce a fost prins transportând 1,2 tone de rășină de canabis ascunse în 30 de valize, într-o dubă albă venită din Spania, scrie Le Parisien.
Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, bărbatul a primit o amendă vamală de 3,785 milioane de euro – valoarea estimată a mărfii confiscate.
Totul a pornit de la o datorie de 13.000 de euro reprezentând restanțe la chirie.
În noaptea de 8 spre 9 aprilie, o patrulă vamală a oprit pentru control duba albă la punctul de taxare Gerzat, la nord de Clermont-Ferrand, pe autostrada A71. Vehiculul nu părea supraîncărcat și nu ridica suspiciuni.
Ofițerii au decis totuși să deschidă spatele – și au găsit 30 de valize, fiecare conținând aproximativ 40 de kilograme de drog.
Bărbatul, rezident în Seine-Saint-Denis și șofer de ridesharing în regiunea pariziană, se îndrepta spre Paris după ce ridicase marfa din Spania.
Comparut luni în fața judecătorului, în cadrul unei audieri în regim de urgență, bărbatul – descris de avocatul său drept un om de familie – a recunoscut că acceptase transportul știind că este ilegal. Fusese contactat de un client cu o ofertă de muncă între Spania și Franța și, îndatorat cu 13.000 de euro, a acceptat.
Condamnat la cinci ani de închisoare și o amendă de aproape patru milioane de euro pentru o datorie de 13.000 – acesta este bilanțul unei decizii luate, spune el, din disperare.