Salarii de un milion de dolari pe an și bonusuri uriașe: războiul Big Tech pentru elitele AI

Potrivit unei analize publicate de Euronews, companii precum OpenAI, Meta, Google DeepMind, Anthropic sau xAI se bat pentru un grup extrem de restrâns de specialiști considerați capabili să dezvolte inteligența artificială generală (AGI).

„Există poate doar câteva sute de oameni” capabili să construiască AGI

Industria AI a creat o piață a muncii fără precedent în Silicon Valley, iar experții spun că există probabil doar câteva sute de cercetători și lideri tehnici care pot construi sisteme AI de ultimă generație la scară globală. În acest context, au apărut negocieri pentru pachete salariale de sute de milioane de dolari, granturi uriașe în acțiuni și campanii de recrutare conduse personal de directori precum Mark Zuckerberg sau Sam Altman.

Ilya Sutskever, „arhitectul” revoluției ChatGPT

Unul dintre cele mai căutate nume din industrie este Ilya Sutskever, considerat unul dintre arhitecții principali ai modelelor GPT care au declanșat boomul inteligenței artificiale generative. După plecarea sa din OpenAI, Sutskever a lansat start-up-ul Safe Superintelligence, evaluat deja la aproximativ 32 de miliarde de dolari, deși nu a lansat încă un produs comercial. Recent, el a dezvăluit în procesul dintre Elon Musk și OpenAI că deține o participație de aproximativ 7 miliarde de dolari în companie.

Mira Murati și noua generație de „super-startup-uri” AI

O altă figură centrală este Mira Murati, ingineră americano-albaneză care a coordonat lansările ChatGPT, DALL-E și GPT-4. După plecarea din OpenAI, Murati a lansat Thinking Machines Lab, companie evaluată la peste 5 miliarde de dolari la scurt timp după înființare. Compania încearcă să dezvolte sisteme AI axate pe colaborarea dintre oameni și inteligența artificială, nu doar pe automatizare completă.

Pachete salariale de peste 100 de milioane de dolari

Printre cele mai spectaculoase cazuri se află Alexandr Wang, recrutat de Meta pentru noua divizie Meta Superintelligence Labs. Potrivit unor documente apărute în spațiul public, Wang ar avea un salariu de bază de un milion de dolari pe an, bonusuri de milioane și acțiuni estimate între 100 și 150 de milioane de dolari pe cinci ani. Meta a investit anterior 14,3 miliarde de dolari pentru o participație de 49% în Scale AI. Demis Hassabis, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie în 2024 datorită proiectului AlphaFold, este și el considerat una dintre cele mai importante figuri din industria AI. Sub conducerea sa, Google DeepMind a devenit centrul strategiei AI a Google, într-un moment în care compania încearcă să recupereze terenul pierdut în fața OpenAI și Meta.