Premieră. O țară europeană oferă acces gratuit la ChatGPT Plus tuturor cetățenilor

OpenAI a semnat primul său parteneriat cu un guvern național pentru oferirea gratuită a versiunii cu plată a ChatGPT. Acordul, anunțat sâmbătă de OpenAI și Guvernul Maltei, vizează persoanele înregistrate în sistemul online de identitate al țării, conform Euronews.

Pentru a primi acces la ChatGPT Plus, cetățenii și rezidenții trebuie să finalizeze mai întâi un curs online gratuit, numit „AI for All”, adică „Inteligența artificială pentru toți”, dezvoltat de Universitatea din Malta.

Potrivit Autorității pentru Inovare Digitală din Malta, cursul îi va ajuta pe oameni să înțeleagă ce este inteligența artificială, ce poate și ce nu poate face, dar și cum poate fi folosită responsabil acasă și la locul de muncă.

Prima etapă a programului va fi lansată în luna mai. Autoritatea pentru Inovare Digitală din Malta va gestiona accesul la abonamentele gratuite, iar programul va fi extins pe măsură ce tot mai multe persoane vor finaliza cursul.

„Prin combinarea acestei formări cu accesul gratuit la cele mai avansate instrumente digitale disponibile în prezent, transformăm un concept necunoscut într-un ajutor concret pentru familiile, elevii și lucrătorii noștri”, a declarat Silvio Schembri, ministrul economiei, întreprinderilor și proiectelor strategice al țării, într-un comunicat.

Parteneriatul este prezentat drept primul de acest fel.

„Malta deschide drumul, arătând cum țările își pot ajuta cetățenii să beneficieze de potențialul transformator al inteligenței artificiale”, a declarat George Osborne, care coordonează OpenAI for Countries, o inițiativă a OpenAI construită în jurul priorităților locale.