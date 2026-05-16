Zeci de mii de oameni protestează la Londra în cadrul unor marșuri rivale. Manifestație naționalistă și demonstrație pro-palestiniană

Zeci de mii de persoane au ieșit în stradă la Londra în cadrul a două demonstrații rivale de amploare: mitingul de extremă dreaptă „Uniți Regatul”, organizat de activistul Tommy Robinson, și un marș pro-palestinian care marchează Ziua Nakba.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
16 mai 2026, 16:33, Știri externe
Marșul „Uniți Regatul”

Participanții la marșul „Uniți Regatul” s-au adunat în zona Kingsway și se vor deplasa spre Whitehall și Piața Parlamentului. Protestatarii au ridicat steaguri britanice și purtau șepci roșii cu mesajul „Make England Great Again”. Scandările lor au variat de la lozinci împotriva guvernului laburist condus de Keir Starmer până la acuzații privind discriminarea persoanelor albe din Marea Britanie, notează BBC

„Astăzi, Unim Regatul și Occidentul în cea mai mare demonstrație patriotică pe care lumea a văzut-o vreodată. Sistemul și-a arătat mâna devreme și, evident, nu vor ca poporul să fie unit. Se întâmplă”, a transmis Robinson pe X.

Ziua Nakba

De cealaltă parte, marșul pro-palestinian a pornit din Kensington spre Waterloo Place. Manifestația a fost organizată cu ocazia Zilei Nakba, care comemorează strămutarea palestinienilor în timpul războiului din 1948-1949 care a consfințit formarea Israelului. 

Participanții poartă keffiyeh, un simbol al solidarității cu cauza palestiniană și au afișat pancarte cu mesaje precum „Eliberați ostaticii palestinieni” și „Distrugeți Extrema Dreaptă”.  

Moblizarea autorităților

Poliția Metropolitană a desfășurat peste 4.000 de agenți și a descris operațiunea drept una dintre cele mai importante din ultimii ani. Autoritățile au anunțat că operațiunea  va costa aproximativ 4.5 milioane de lire sterline și implică drone, câini și cai ai poliției, precum și vehicule blindate pregătite pentru intervenție. 

În plus, poliția va folosit camere cu recunoaștere facială în timp real în gările Euston și King’s Cross St Pancras. 

Premierul Keir Starmer a condamnat mișcările, transmițând pe X: „Astăzi, vocile dezbinării vor fi puternice. Nu vorbesc în numele țării pe care o cunosc, una care ne aparține tuturor. Aceasta este Marea Britanie noastră. O Marea Britanie pentru care merită să lupți”. 

Pe lângă cele două manifestații, poliția se va confrunta și cu zecile de mii de persoane care vor merge să urmărească finala Cupei Angliei disputată pe stadionul Wembley. În actul final al competiției, Chelsea se va confrunta cu Manchester City. 

