Poliția Metropolitană din Londra înființează o nouă unitate pentru protecția comunității evreiești

Noua structură a poliției, care poartă numele de Echipa de Protecție a Comunității, are scopul de a proteja comunitatea evreiască în fața amenințărilor tot mai mari, pe fondul creșterii vertiginoase a incidentelor antisemite din Londra.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
06 mai 2026, 08:40, Știri externe

Noua unitate va avea în componență polițiști de proximitate, polițiști de protecție specială și luptători antiterorism. Unitatea va fi formată inițial din 100 de ofițeri, însă ar putea ajunge la 300, din cauza creșterii incidentelor antisemite, relatează BBC

„Crearea unei noi Echipe de Protecție Comunitară, formată din aproximativ 100 de ofițeri, este un pas important în consolidarea răspunsului nostru la amenințările constante cu care se confruntă comunitățile evreiești. Lucrăm cu guvernul și cu primarul pentru a ne asigura că abordarea pe care o construim poate fi susținută în timp, nu doar pentru comunitățile evreiești, ci ca un model care poate sprijini alte comunități din Londra atunci când se confruntă cu riscuri crescute”, a spus șeful Poliției Metropolitane, Mark Rowley. 

Formarea unei noi unități vine după ce guvernul de la Londra a făcut o alocare de 25 de milioane de lire sterline pentru întărirea siguranței comunității evreiești. 

18 milioane au fost alocate Poliției Metropolitane, iar fondurile au permis deja creșterea prezenței poliției prin aproximativ 1.000 de ture suplimentare pe săptămână. 

Demersurile autorităților de la Londra vin după ce în ultimele luni comunitatea evreiască s-a confruntat cu mai multe incidente antisemite precum atacuri incendiare. Recent, două persoane au fost rănite urma unui atac cu conținutul într-un cartier evreiesc din capitală. Poliția a anunțat că incidentul este tratat ca un atac terorist. 

